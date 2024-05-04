МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего и.о министра обороны Украины — ректора Национального университета обороны Михаила Коваля. Кто и как на это отреагировал — в материале RTVI.

Судя по карточкам в базе розыска МВД, Зеленский и Порошенко разыскиваются в рамках уголовных дел, но статьи УК России, по которым эти дела возбуждены, не указаны (впрочем, это обычная практика). О местонахождении разыскиваемых предлагается сообщать в Донецкое городское управление МВД по ДНР.

МИД Украины заявил, что объявление Зеленского в розыск свидетельствует об «отчаянии российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания».

Пресс-секретарь офиса президента Украины в комментарии к этой новости посоветовал МВД России «сначала поискать совесть и здравый смысл».

Зеленскому и Порошенко вменяют «преступления против человечества в Донбассе и Новороссии, да и на других территориях России и нынешней Украины», считает депутат Госдумы, глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она предположила, что после объявления Зеленского в розыск все политическое руководство Украины будет считаться нелегитимным, и переговоры с ним станут невозможными.

«Что ж, выбор, судя по всему, сделан. А, значит, для Победы должны быть предприняты все необходимые меры, главным из которых является реальное преодоление социального раскола в российском обществе», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов назвал объявление украинского лидера в розыск хорошей новостью к Пасхе. Сенатор напомнил, что призывал принять меры в отношении Зеленского и Порошенко еще в 2022 году.

«Надеюсь, это лишь “первые ласточки”, поскольку в Киеве и его окрестностях хватает тех, кого давно пора на практике познакомить с российским правосудием — есть за что! И речь в данном случае отнюдь не о “шестёрках”. Правда, по большому счёту оба названных фигуранта — тоже банальные шестёрки заокеанского Деда Сэма (хотя и более дорогие, чем рядовые)», — пишет он в телеграм-канале.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил News.ru, что Зеленского разыскивают «за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород» — «по статье за преступления перед человечеством и братоубийственную войну, которую он развязал вместе с НАТО».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал объявление Зеленского в розыск «адекватным международно-правовым ответом человеку, который возглавляет хунту людей, которые держат весь мир в напряжении».

Сенатор заявил «Ленте.ру», что президента Украины разыскивают за «решения, направленные на уничтожение наших людей, близких нам русских, украинцев в Донбассе, то, что происходит сейчас вокруг наших воссоединенных территорий». По словам Карасина, Зеленский «заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил», и «сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было».

Объявление Зеленского в розыск — это ответ на подготовку мирной конференции в Швейцарии, предположил политолог Сергей Марков. В своем телеграм-канале «Логика Маркова» он называет новость о розыске президента Украины странной.

«Его что, трудно найти?» — задается вопросом автор канала.

По его оценке, таким образом «Россия показывает, что она не готова к переговорам с Зеленским». Объяснить причину объявления в розыск Порошенко Марков, по его собственному признанию, не может. «Конечно, и Зеленский и Порошенко преступники. Но в чем логика объявлять их в розыск?» — пишет он.

Военкор Александр Коц расценил объявление Зеленского в розыск как признак того, что «вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны — только капитуляция и трибунал». По его словам, объявить Порошенко в розыск следовало еще 10 лет назад, в 2014 году, после того как был сбит малайзийский Boeing.

Коц называет Порошенко «застрельщиком декоммунизации» на Украине, виновником углубления раскола между православными, расцвета «репрессивной машины в отношении неугодных», появления тайных тюрем и полного разрыва политических, экономических и человеческих связей между жителями Украины и России.

«Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», — подытожил военкор.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что уголовное дело на Зеленского завели еще до истечения срока его президентских полномочий. «Разговаривать с главарем киевского режима уже никто не будет. А если “переговоры” и будут, то только в присутствии следователя», — прокомментировал он решение МВД.

Военкор Юрий Котенок назвал объявление Зеленского и Порошенко в розыск «формальностью, но правильной» — как и все меры, бьющие по «лоббистам заморозки и замирения» с украинскими властями.

Созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» предполагает, что у объявления Зеленского в розыск могут быть «свои юридические последствия».

«Главное — не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера, будь то удары по местам их пребывания или даже захват в окруженных Харькове или Киеве. Иных вариантов нет. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», — пишет канал.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркивает, что «теперь главное — не только объявить в розыск, но задержать и наказать» Зеленского. Комментируя объявление в розыск Порошенко, Рогов пишет: «Кучно пошло. Это радует! Дай Бог, после инаугурации нашего президента начнутся и реализации с задержаниями!»

Военкор Сергей Колясников считает, что объявление Зеленского и Порошенко в розыск — свидетельство тому, что «заигрывания кончились». «С той стороны играть никто не хочет, они хотят нас уничтожить. И не скрывают этого», — отметил он.

Канал «ПУЛ Telegram» со ссылками на свои источники в Вашингтоне и Брюсселе утверждает, что для «коллективного Запада» объявление Зеленского в розыск якобы «стало легкой неожиданностью», и «ожидать существенных изменений в этой связи не стоит».

«На сегодняшний день нет ни одного государства в мире, в том числе дружественного России, которое готово будет совершить стандартные процессы в отношении главы государства. Это касается и ордера МУС в отношении Владимира Путина. Для всего политического мира такие действия могут стать катастрофой», — поясняет канал.

По мнению его авторов, появление карточки о розыске Зеленского свидетельствует о том, что он «больше не находится в списке потенциальных переговорщиков со стороны Украины». «Но коллективный Запад на него в таких процессах ставку и не делал», — убежден «Пул Telegram».

Ведущий радио «КП» Иван Панкин задается вопросом о том, почему Зеленский до сих пор не внесен в списки иноагентов, экстремистов и террористов.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» предложил объявить за поимку Зеленского награду в размере $100 млн, чтобы «его сдали сами украинцы». По его словам, объявление президента Украины в розыск свидетельствует о том, что Зеленский утратил статус потенциального переговорщика с Россией и больше не является для нее легитимным главой государства.

«Всем, кто помогает Зеленскому и его преступной группе, мы может предъявить обвинение в пособничестве. <…> Молодцы, что сделали это. Инициатива важна как демонстрация силы и уверенности в своей правоте», — рассуждает Баширов.

Объявление в розыск Порошенко политолог расценил как знак того, что российские власти считают его пришедшим к власти в результате госпереворота, а последним легитимным главой Украины — Виктора Януковича.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предполагает, что объявление Зеленского в розыск по уголовному делу делает его «легитимной целью для устранения нашими спецслужбами и ВС, так как на него не распространяется негласный иммунитет избранного лидера страны».

Военный волонтер Алексей Живов обратил внимание на то, что об объявлении Зеленского и Порошенко в розыск стало известно «аккурат по схождению в Иерусалиме Благодатного огня». «Что-то грядет», — прогнозирует он.

Телеграм-канал «Легитимный» предполагает, что объявление Зеленского в розыск — это «ход под потерю его легитимности после 20 мая» и «намек на то, чтобы страны глобального Юга также не имели дел» с украинским лидером. «С ним никто теперь не будет вести переговоры», — убежден автор канала.

Телеграм-канал «Юрист на Югах» расценил объявление Зеленского в розыск как свидетельство того, что «переговоры с ним возможны лишь об одном — о его сдаче».

«Фактически с сегодняшнего дня Украина объявлена незаконным образованием, а ее руководство подлежит аресту и суду», — делает выводы автор канала. По его оценке, объявление в розыск Порошенко «ставит крест на каких-либо политических амбициях этого любителя сладкого, ведь данным шагом Москва показала, что никаких контактов не будет налаживать и с ним».