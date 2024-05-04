Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко объявлены в розыск Министерством внутренних дел России. Соответствующие карточки появились в базе розыска российского МВД.

Согласно данным в этих карточках, 46-летний Зеленский и 58-летний Порошенко разыскиваются «по статье УК» России, но конкретные статьи не указаны.

Власти России уже не раз объявляли в розыск украинских чиновников и политиков. В частности, накануне в базе МВД появилась информация о розыске экс-главы украинского Минфина Александра Шлапака и экс-главы Национального банка Украины Степана Кубивы, а также Александра Литвиненко, который в конце марта возглавил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В декабре в розыск объявили начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. До этого, в начале октября, СК России заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками беспилотников на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

В розыске в России находится также глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, которого Басманный суд Москвы заочно арестовал в конце марта по обвинению в совершении теракта. Малюк до этого намекал на причастность своего ведомства к ряду покушений (в частности, на военкора Владлена Татарского), но официально это не подтверждал. Экс-главы СБУ Валентин Наливайченко и Василий Грицак также объявлены в розыск российскими правоохранительными органами.