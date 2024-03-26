Президент Украины Владимир Зеленский снял Алексей Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. На его место назначен Александр Литвиненко, который был главой украинской Службы внешней разведки. Соответствующие указы во вторник, 26 марта, опубликованы на сайте главы государства.

Данилов 20 марта исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах с Россией.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то *** [нецензурное слово — прим. RTVI], я извиняюсь, <…> [показалось], что они должны это решать. <…> Позиция наша довольно простая и понятная: российские войска должны уйти из Украины, а после этого мы будем начинать о чем-то говорить», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

По оценке «Страны.ua», отставка Данилова — это лишь «техническая замена», поскольку секретарь СНБО еще с начала вооруженного конфликта потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы — в том числе и из-за «острого конфликта» с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Сам Данилов в связи с отставкой поблагодарил Зеленского за «доверие и за возможность быть причастным к написанию великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема».

«Благодарю нашу команду, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистов и настоящих профессионалов, всех тех, кто помогал в нашей работе», — написал Данилов в соцсети (цитата по агентству «УНИАН»).

Новый глава СНБО Александр Литвиненко в 1994 году окончил Московский институт криптографии при академии ФСБ (тогда — Федеральной службы контразведки), то есть стал профессиональным шифровальщиком, отмечает украинское издание. В разные годы он работал в Службе безопасности Украины (СБУ), в Институте стратегических исследований, был заместителем секретаря СНБО. Главой Службы внешней разведки Украины был назначен в 2021 году.

В ноябре 2023 года Литвиненко выражал мнение, что Россия намерена вести с Украиной долгий вооруженный конфликт на истощение и якобы рассчитывает на «глобальное перераспределение мира» в ближайшие 10-15 лет. В январе этого года он писал в колонке для журнала The Economist, что цель российского руководства якобы состоит в том, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ), а на тех украинских территориях, которые не удастся присоединить к России, создать некое политическое образование, которое будет полностью зависеть от Москвы.

Новым главой Службы внешней разведки Украины указом Зеленского назначен Олег Иващенко, который ранее был первым заместителем начальника ГУР МО — помощником главкома ВСУ и имеет звание генерал-лейтенанта.