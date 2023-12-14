МВД России объявило в розыск начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных российского правоохранительного ведомства. Статья, по которой разыскивают главу украинской разведки, там не указана.

В начале октября Следственный комитет России заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками беспилотников на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. В сообщении СКР анонсировалось объявление Буданова в розыск и заочное получение судебного ордера на его арест.

Еще одно уголовное дело на Буданова в России завели из-за атак на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года. Ответственность за них взяли на себя Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Министерство обороны соответственно. По этому делу Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца.

В июне 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов сообщал «Украинской правде», что Буданов пережил более десятка покушений: в частности, в 2019 году СМИ писали, что под днищем автомобиля главы разведки была закреплена бомба, которая сработала до того, как он сел в машину.

В конце ноября украинские СМИ сообщили об отравлении жены Буданова Марианны тяжелыми металлами — мышьяком и ртутью. «Украинская правда» утверждала, что от такой же интоксикации пострадали несколько сотрудников ГУР, но у самого Буданова симптомов не было. Издание предполагало, что у Марианны Будановой симптомы отравления проявились раньше и интенсивнее из-за ее «маленького веса».