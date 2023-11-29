28 ноября украинские СМИ сообщили об отравлении жены начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова Марианны. «Бабель» со ссылкой на собеседника в разведке писал, что это может быть целенаправленной попыткой. Позже экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк сообщил, что женщина отравилась мышьяком и ртутью. Кто еще пострадал, и что известно о Будановой — в материале RTVI.

Чем могли отравить

По данным «Бабеля», супругу Буданова отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле», что может указывать на «целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

«Украинская правда» сообщила, что, кроме жены начальника Главного управления разведки, отравление тяжелыми металлами получили также несколько сотрудников ведомства. По словам источника издания, признаки интоксикации у женщины проявилось быстрее из-за ее «маленького веса».

При этом, у самого Кирилла Буданова, как заявили в спецслужбах «РБК-Украина», отравление выявлено не было.

«Страна.ua» писала, что супругу начальника ГУР, скорее всего, отравили через еду, она уже прошла первый этап лечения. Источник «РБК-Украина», в свою очередь, сообщал, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Позже представитель ГУР Андрей Юсов официально подтвердил, что обнародованная в СМИ информация об отравлении Будановой соответствует действительности. Подробности о произошедшем в военной разведке Украины пока не сообщали.

Вечером во вторник бывший руководитель украинской СВР Валерий Кондратюк заявил, что Буданова была отравлена мышьяком и ртутью. По его словам, сейчас нет данных об угрозе жизни женщины.

В июне 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов сообщил «Украинской правде», что Кирилл Буданов пережил уже более десятка покушений на себя. Как писали украинские СМИ, в 2019 году под днище автомобиля главы ГУР была установлена бомба, однако она сдетонировала раньше, чем он сел в салон машины.

Что известно о Будановой

Марианне Будановой 30 лет, она родилась 3 августа 1993 года в селе Ставище Киевской области. Кирилл и Марианна Буданова поженились в 2013 году. Для начальника ГУР это был второй брак. Буданова по образованию психолог.

В 2020 году она баллотировалась в депутаты Верховной Рады от партии «Удар» мэра Киева Виталия Кличко. С июня 2021 года работает советницей Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Кирилл Буданов недавно рассказывал журналистам, что с начала военных действий на Украине его супруга постоянно проживает с ним в его рабочем кабинете. При этом Марианна не работает в ГУР. Американскому изданию The War Zone Буданов говорил, что его жена преподает на кафедре юридической психологии в Национальной академии внутренних дел.