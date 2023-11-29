Бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк в эфире радио NV заявил, что супруга начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова Марианна была отравлена мышьяком и ртутью. По его словам, сейчас нет данных об угрозе жизни женщины.

«Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», — заявил Кондратюк со ссылкой на собственные источники в украинских силовых структурах.

Он также отметил, что симптомы отравления найдены у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины.

«И речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», — добавил экс-глава СВР.

Информация об отравлении Марианны Будановой появилась накануне, 28 ноября. «Бабель» со ссылкой на собеседника в украинской разведке писал, что ее отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле», что может указывать на «целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

«Украинская правда» позже сообщила, что, помимо жены начальника Главного управления разведки, отравление тяжелыми металлами получили также несколько сотрудников ведомства. По данным источника издания, признаки интоксикации у Будановой проявилось быстрее из-за ее «маленького веса».

Как писал «Бабель», правоохранительные органы расследуют «попытку убийства» Будановой. Источник «РБК-Украина» добавил, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».