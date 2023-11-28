Помимо жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, отравление тяжелыми металлами получили также несколько сотрудников ведомства, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказали собеседники издания.

Кроме того, «Украинская правда» указывает, что Марианну Буданову могли отравить с помощью еды. Источник издания подчеркивает, что признаки интоксикации у женщины проявилось быстрее, чем у сотрудников ГУР, из-за ее «маленького веса».

«Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдала анализы, которые выявили отравление», — рассказал собеседник «Украинской правды».

Сейчас, как отмечают источники издания, Буданова чувствует себя лучше. После завершения курса лечения жена главы украинской разведки будет находиться под наблюдением врачей.

«РБК-Украина», в свою очередь, обратилось в украинские спецслужбы с вопросом о состоянии Кирилла Буданова. По данным двух источников, отравление у главы ГУР Украины не установлено — с его здоровьем «все в порядке».

Ранее «Бабель» со ссылкой на собеседника в украинской разведке писал, что Марианну Буданову отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле», что может указывать на «целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

Правоохранительные органы расследуют «попытку убийства» Будановой, отмечает «Бабель». Источник «РБК-Украина» добавил, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».