Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну госпитализировали после отравления тяжелыми металлами. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщают «Бабель», УНИАН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Бабеля» в украинской разведке, Марианну Буданову отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле».

«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — утверждает источник.

Как пишет «Бабель», состояние здоровья Будановой постепенно ухудшалось, после чего ее госпитализировали. По словам источника в ГУР, в больнице женщине диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Сейчас Буданова завершает курс лечения, отмечает источник «Бабеля». После этого жена главы украинской разведки будет находиться под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы расследуют «попытку убийства» Будановой, пишет «Бабель». Источник «РБК-Украина» отметил, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Официальных заявлений по поводу информации об отравлении Будановой на момент выхода материала не поступало.

Как пишут украинские СМИ, Марианне Будановой 30 лет. Она родилась 3 августа 1993 года в селе Ставище Киевской области. По образованию психолог. В интервью Elle сама Буданова рассказывала, что с 2015 по 2017 год она занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале в Киеве. Также баллотировалась в депутаты от партии «Удар» мэра украинской столицы Виталия Кличко, однако не смогла избраться. С июня 2021 года работает советницей Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

«Бабель» отмечает, что Кирилл и Марианна Будановы поженились в августе 2013 года. В интервью «Радио Свобода»* глава украинской разведки утверждал, что его жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете. При этом Буданова не занимает никаких должностей в ГУР.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов