Депутаты всех фракций и групп Верховной рады Украины выступили против проведения каких-либо выборов на территории страны до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Подписи под соответствующей декларацией поставили в том числе глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава фракции «Голос» Александра Устинова, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и представители других депутатских групп украинского парламента.

В документе под названием «Выводы, принятые во время девятого “Диалога Жана Моне”», в частности, говорится, что ближайшие возможные выборы пройдут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения.

Диалог Жана Моне — инструмент Европарламента, который предусматривает выстраивание диалога между различными политическими силами для поиска консенсуса.

Замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Офис главы государства Владимира Зеленского обдумывает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года, в стране «фактически стартовала избирательная кампания». Депутат добавил, что она могла привести к расколу страны.

«До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ», — рассказал Соболев.

Парламентские выборы на Украине должны были состояться в конце октября, однако их проведение стало невозможным из-за военного положения, которое ввели в феврале 2022 года. Согласно Конституции страны, выборы президента должны пройти весной следующего года, однако уже давно обсуждается их отмена или перенос. 6 ноября Зеленский предложил в очередной раз продлить этот режим на 90 дней, до 14 февраля, о чем сообщил депутат Ярослав Железняк.

В конце августа Зеленский заявил, что не хочет, чтобы сложилось впечатление, будто он «держится» за власть. По его словам, помимо боевых действий, ситуацию осложняет то, что на выборы нужны средства (в мирное время это $5 млрд, уточнил Зеленский), а наблюдателям придется отправиться на передовую, где будут голосовать военные.

В октябре украинский лидер говорил в интервью румынскому телеканалу Digi24, что не намерен идти на второй срок, если президентские выборы будут после окончания вооруженного конфликта.

В начале ноября Зеленский выразил мнение, что в период, когда Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, выборы в стране «не ко времени». По его словам, «если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины».