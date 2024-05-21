В глазах ООН Владимир Зеленский остается президентом Украины, несмотря на истекание его полномочий. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.

Пятилетний срок полномочий украинского президента истек накануне, 20 мая. В этот день в 2019 году он вступил в должность главы государства. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако в стране действует военное положение.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжаррик.

На Украине военное положение было введено в конце февраля 2022 года с началом российской военной операции и продлевается каждые три месяца. Последний раз это произошло 9 мая, когда Зеленский подписал соответствующий законопроект Верховной Рады. Таким образом, военное положение на Украине действует до 11 августа.

Конституция Украины прямо не запрещает проводить в таких условиях выборы главы государства, но запрет содержится в законе о правовом режиме военного положения.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сославшись на 108-ю статью Конституции, заявил в феврале, что Зеленский будет исполнять обязанности до вступления в должность нового президента Украины. Сам Зеленский назвал «нарративом» России разговоры о своей легитимности после 20 мая.

За десять дней до истечения полномочий Зеленского глава Минюста Украины Денис Малюська заявил в интервью Украинской службе «Би-би-си», что президент не потеряет свою легитимность после 20 мая. Министр повторил тезис спикера Верховной Рады о том, что полномочия действующего главы государства продолжаются до избрания следующего.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что дать оценку легитимности Зеленского должен Конституционный суд и «вообще вся политическая система» Украины. В Основном законе страны «есть всякие варианты», указал российский лидер.

По его словам, для России легитимность Зеленского, «конечно, имеет значение» в свете возможного подписания документов.