Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая. В связи с действующим на территории страны режимом военного положения проведение новых выборов главы государства сейчас невозможно. Этот запрет закреплен в законе о правовом режиме военного положения, а не в самой Конституции. Из-за этого в Украине и за ее пределами идут дискуссии о легитимности Зеленского как президента.

Доктор юридических наук, профессор, проректор НИУ ВШЭ Алексей Кошель

В соответствии с действующей Конституцией Украины, которая, кстати, давно уже попирается всеми органами власти этой страны, полномочия президента конечны и ограничены сроком пяти лет, то есть истекают 20 мая 2024 года, в день, когда Зеленский вступил в должность пять лет назад.

Сторонники легитимности указывают, что в период действия военного положения полномочия президента Украины не могут быть прекращены. Но давайте разберемся, что это означает на практике.

Эта норма фактически ограничивает лишь Верховную Раду в принятии решения о досрочном прекращении полномочий, ведь остальные случаи — смерть, отставка и истечение срока — не связывают Верховную Раду с запретом закона о военном положении в принятии соответствующего решения о возложении полномочий на спикера Рады, иное было бы абсурдно.

То же самое касается и запрета на роспуск и выборы Верховной Рады в период военного положения — эти положения прямо предусмотрены Конституцией, а про выборы президента в условиях военного положения нет ни запрета, ни прямого предписания, то есть действует общее правило.

Сторонники легитимности Зеленского указывают и на то, что положения Конституции, предусматривающие избирательные права граждан (статья 38), могут быть приостановлены в период военного положения. Могут, не значит, что приостанавливаются автоматически. Должен быть принят закон Украины на этот счет, а такого закона, как в случае и с ограничением других прав, нет.

Кстати, именно избирательные права не были ограничены. В тексте указа о военном положении установлено лишь, что они могут быть ограничены, в то время как Минюст Украины прямо заявил в апреле этого года, что ограничений избирательных прав в Украине не вводилось.

Все это в комплексе говорит о том, что с сегодняшнего дня власть на Украине официально узурпирована. И разрешить этот вопрос может либо Конституционный суд, в чем я сомневаюсь, либо сам народ посредством восстания, что более вероятно. Ведь когда основной закон и основные права человека и гражданина незаконно не соблюдаются, то и граждане не связывают себя с действующей властью.

Политический консультант Мария Сергеева, автор телеграм-канала «Homo Politicus. Мария Сергеева»

С завтрашнего дня режим Зеленского будет представлять из себя военную диктатуру не в пропагандистском, а вполне себе в классическом стиле. Отменены как президентские, так и парламентские выборы. Что это может означать для хода СВО?

Не слишком популярный президент будет заинтересован в том, чтобы затягивать военное положение как можно дольше. Думаю, ставкой для него и его сотрудников является даже не нахождение у власти, а жизнь и свобода. Вряд ли он выиграет следующие выборы, а вот его преемник, кем бы он ни был, найдет, что предъявить команде Зеленского по части преступлений.

С другой стороны, в 2014 году после так называемого «второго майдана», являющегося по сути государственным переворотом, Украина легитимизировала насильственный захват власти. Тем самым открыв для себя ящик Пандоры. Не думаю, что Зеленского ждет мирная передача власти и достойная пенсия. И это понимают все: в России, на Украине, на Западе.

Журналист Константин Скоркин

При вступлении в должность Зеленский обещал принести мир в Украину, искоренить коррумпированную элиту и пробыть на посту президента всего один срок. Но время — жестокий и переменчивый хозяин. Теперь Украина втянута в полномасштабную войну, защищаясь от российской агрессии, внутренняя политика страны поражена коррупцией, а Зеленский обвиняется в попытках узурпировать власть.

Поскольку проведение выборов в условиях военного положения невозможно, Зеленский останется у власти и после истечения своего срока. Это создает неожиданную проблему для украинской демократии.

Украинские юристы отмечают, что отсутствие механизма продления срока полномочий президента является намеренным упущением, чтобы снизить риск злоупотребления властью. В то же время украинское избирательное законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения.

Официальные лица утверждают, что после 20 мая Зеленский станет исполняющим обязанности президента до следующих выборов.

Однако его оппоненты трактуют закон таким образом, что исполняющим обязанности президента должен стать спикер украинского парламента: именно его Конституция считает следующим в очереди, если президент больше не в состоянии выполнять свои обязанности.

Конечно, сами по себе обвинения в нелегитимности в адрес Зеленского вряд ли беспокоят простых украинцев, но если они будут сопровождаться значительными военными и социальными проблемами, то могут стать более серьезными.