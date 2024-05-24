Российское руководство готово остановить боевые действия на Украине по итогам переговоров о прекращении огня, на которых будут признаны «нынешние линии фронта» (то есть за Россией останутся территории, которые она контролирует на текущий момент), сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре российских источника. В случае отсутствия реакции Киева и Запада боевые действия будут продолжены, предупредили собеседники агентства.

По словам трех неназванных собеседников Reuters, президент России Владимир Путин в беседе с небольшой группой советников выразил разочарование по поводу отказа Украины от переговоров и позиции Запада, который, по мнению российского лидера, пытается помешать переговорному процессу.

Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого его украинский коллега Владимир Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности переговоров с президентом России.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — к тому, чтобы заморозить [вооруженный конфликт]», — сказал другой, четвертый собеседник агентства.

Агентство не приводит его имени, но отмечает, что это некий высокопоставленный российский источник, который осведомлен об обсуждениях на высшем уровне в Кремле. Журналисты Reuters поговорили в общей сложности с пятью источниками — утверждается, что все они работают или работали с Путиным на высоком политическом и деловом уровнях.

Пятый источник агентства не стал комментировать приостановку боевых действий при условии признания нынешних линий фронта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментарии заявил агентству, что Путин уже неоднократно говорил о готовности России к диалогу для достижения своих целей. По его словам, Москва не хочет «вечной войны».

В МИД и Минобороны Украины запрос о комментарии оставили без ответа.

По словам двух источников, Путин якобы считает, что успехов в зоне боевых действий сейчас достаточно, чтобы российские граждане восприняли их как победу.

Трое из собеседников агентства заявили, что, по мнению президента, кардинальное улучшение положения на поле боя потребует новой мобилизации, которую он якобы не хочет проводить. Еще один источник выразил мнение, что популярность Путина упала после частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В то же время Песков заявил, что страна не нуждается в мобилизации и вместо этого набирает добровольцев-контрактников.

Один из собеседников Reuters заявил, что соглашения об урегулировании конфликта не удастся достичь, пока у власти на Украине находится нынешний президент Владимир Зеленский. По мнению этого источника, исключением может стать сценарий, при котором Россия заключит сделку непосредственно с Вашингтоном в обход Киева.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил в Киеве, что не верит в заинтересованность Путина в серьезных переговорах, напоминает Reuters.