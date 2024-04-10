Швейцария проведет мирную конференцию по Украине в середине июня на курорте Бюргеншток, сообщила в среду, 10 апреля, президент Швейцарии Виола Амхерд. Россия участвовать в конференции не будет.

«Бундесрат (Федеральный совет, правительство Швейцарии — Прим.) сегодня принял решение о проведении конференции. Она пройдет в июне 2024 года в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден», — сказала Амхерд в среду.

По ее словам, в ближайшие дни будут направлены приглашения с точными датами.

«Конференция направлена на достижение общего понимания между как можно большим числом государств для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Речь идет о том, чтобы предпринять конкретные шаги для мирного процесса. Конференция послужит платформой, на которой все присутствующие государства смогут высказать свои идеи», — добавила Амхерд.

Она отметила, что гарантий успеха мероприятия нет, однако «альтернативой было бы ничего не делать».

О том, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, стало известно еще в январе. В швейцарском правительстве тогда заявили, что согласились провести саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что Россия не будет участвовать в мирной конференции, но подчеркнул, что без участия Москвы мирный процесс невозможен. Кассис ранее уже говорил о том, что без «слова России» мира не будет.

Как уточняет агентство Reuters, конференция на курорте Бюргеншток пройдет 15-16 июня, ее цель, в частности, в том, чтобы создать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

Прежние встречи

В 2023 году уже проходили три встречи по так называемой «формуле мира», которую Зеленский впервые представил на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Этот план в числе прочего предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и прекращение боевых действий.

Прошлые встречи по украинской «формуле» состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Агентство Bloomberg передавало, что еще одна встреча в декабре прошлого года прошла в условиях секретности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Россия не участвовала ни в одной из этих встреч. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце марта заявила, что в предстоящей конференции в Швейцарии Москва также не будет участвовать.

«Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а “формула Зеленского” — это алхимия», — отметила тогда Захарова.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин говорил, что «ультиматумы» в адрес России в виде украинской формулы «бессмысленны», а мирная конференция без российского участия «изначально обречена на провал», поскольку «такой формат мира не приблизит».

В России уже неоднократно критиковали украинскую «формулу мира». В частности, глава МИД Сергей Лавров говорил, что она «просто нереализуема», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл «очень странным» процесс, при котором «комбинация стран <…> обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России».

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности переговоров с президентом России.

Путин ранее говорил, что первым шагом к диалогу может стать отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отмечал, что администрация Зеленского отказалась от переговоров «по указанию Вашингтона», и в США должны подумать, как выйти из этой ситуации.