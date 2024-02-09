Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. RTVI собрал самые важные заявления российского лидера.

О переговорах с Украиной

Говоря о возможности разрешения конфликта на Украине, Путин заявил, что Россия готова к переговорам.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] издал указ, запрещающий переговоры с нами. Пусть он отменит этот указ. И все. Мы никогда не отказывались от переговоров», — сказал российский лидер.

«Мы постоянно слышим: готова ли Россия? Да. Мы не отказывались. Это они публично отказались», — добавил глава государства.

По словам Путина, боевые действия в зоне российско-украинского конфликта продолжаются из-за того, что Украина в 2022 году «подчинилась требованиям и уговорам» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума», — сказал Путин.

Российский президент выразил мнение, что Зеленский обладает свободой действий, чтобы поговорить с ним напрямую.

«Почему бы и нет? Он считает себя главой государства. Он победил на выборах <…> Он считает себя президентом, и его признают в этом качестве США, вся Европа и практически весь остальной мир. <…> Он может. Мы вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Мы договорились. Он знал об этом», — пояснил он.

К переговорам готовы и на Западе, уверен российский лидер.

«Никто не хочет их вести или, точнее сказать… хотят, но не знают, как это сделать. Я знаю, что они хотят. Я не просто вижу это, я знаю, что они хотят этого, но им трудно понять, как это сделать. Они довели ситуацию до того состояния, в котором мы сейчас находимся. Это сделали не мы. Это сделали наши «партнеры», оппоненты. Так пусть теперь думают, как переломить ситуацию. Мы не против этого (переговоров. — прим. RTVI)», — отметил он.

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил Путин.

Он выразил мнение, что администрация Зеленского отказалась от переговоров «по указанию Вашингтона». Но если в Вашингтоне сейчас считают это решение неправильным, то «пусть откажется от него», указал глава государства.

«Пусть [Вашингтон] найдет деликатный предлог, чтобы никого не обидеть. Пусть придумает выход. Это не мы приняли такое решение. Это были они. Так пусть они вернутся к нему. Вот и все. Однако они приняли неправильное решение. И теперь мы должны искать выход из этой ситуации, чтобы исправить их ошибки. Они это сделали, так пусть сами и исправляют. Мы это поддерживаем», — заключил Путин.

«Мы можем бесконечно ходить туда-сюда, но они прекратили переговоры. Это ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Что еще нужно?» — задался вопросом президент.

О целях России на Украине

Россия пока не достигла целей военной операции на Украине, сказал Путин. Он напомнил, что одна из них — денацификация, которая подразумевает запрет всех неонацистских движений.

«Мы должны избавиться от тех людей, которые поддерживают эту концепцию [неонацизма], поддерживают эту практику и пытаются ее сохранить. Вот что такое денацификация. Вот что мы имеем в виду», — объяснил Путин.

Остались ли у России линии связи с США

В ходе интервью Путин не смог назвать день, когда в последний раз он говорил с президентом США Джо Байденом. По словам российского лидера, в ходе последнего разговора с американским коллегой, еще до начала военного конфликта на Украине, он сказал ему, что Соединенные Штаты «совершают огромную ошибку исторического масштаба».

Хотя напрямую Путин не общался с Байденом с февраля 2022 года, определенные контакты между Москвой и Вашингтоном поддерживаются, особенно по вопросу ядерной безопасности. Но звонить Байдену Путин считает нецелесообразным.

«У нас есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим по этому вопросу и что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки оружия. Все закончится в течение нескольких недель. Вот и все. А потом мы сможем договориться о некоторых условиях <…>. Что проще? Зачем мне ему звонить? О чем мне с ним говорить? Или о чем его умолять?» — задался вопросом президент.

Начнет ли Россия войну с НАТО

По мнению Путина, НАТО пытается запугать «свое собственное население воображаемой российской угрозой», но умные люди понимают, «что это фальшивка».

Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если та первая нападет на Россию, заверил Путин.

«У нас нет интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни где-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто разжигание угрозы», — добавил глава государства.

По мнению Путина, «ввязываться в какую-то глобальную войну» противоречит здравому смыслу. «Глобальная война поставит все человечество на грань уничтожения», — подчеркнул он.

При этом в НАТО приходит понимание, что России вряд ли возможно нанести стратегическое поражение, считает Путин.

«До сих пор был шум и крики о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но теперь, видимо, приходит понимание, что этого трудно добиться, если вообще возможно. На мой взгляд, это невозможно по определению. Этого никогда не произойдет. Мне кажется, что сейчас те, кто находится у власти на Западе, тоже пришли к пониманию этого», — сказал он.

В то же время в НАТО должны подумать над способом, как «достойно» признать новые российские территории, считает российский лидер. «Пусть они думают, как это сделать достойно. Варианты есть, если есть желание», — отметил Путин. Если на Западе поняли, что нанести России поражение не получится, то они «должны думать, что делать дальше», а Россия готова «к этому диалогу», заключил он.

Кто взорвал «Северные потоки»

По словам Путина, «Северные потоки» взорвало ЦРУ.

«В таких случаях всегда говорят: ищите того, кто заинтересован. Но в данном случае нужно искать не только того, кто заинтересован, но и того, у кого есть возможности, потому что заинтересованных людей может быть много, но не все они способны опуститься на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв. Эти два компонента должны быть связаны: кто заинтересован и кто способен это сделать», — пояснил президент.

Путина также озадачивает и то, почему Германия поддерживает США по вопросу «Северных потоков». «Речь идет не только о «Северном потоке-1», который взорвали, а «Северный поток-2» повредили, но одна труба цела и невредима, и по ней можно поставлять газ в Европу. Но Германия не открывает ее. Мы готовы. Пожалуйста», — указал российский лидер.

Также он отметил, что через Украину проходят еще два газовых маршрута в Германию. Как считает Путин, Берлин в теории мог бы попросить Киев открыть эти маршруты газа из России в Европу.

«Почему бы немцам не сказать: «Слушайте, ребята, мы даем вам деньги и оружие. Откройте клапан. Пожалуйста, пустите нам газ из России»», — предложил Путин.

О пропаганде

В «войне пропаганды» очень трудно победить США, считает Путин, поскольку они «контролируют все мировые СМИ и многие европейские СМИ».

«Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские финансовые институты. Разве вы этого не знаете? Так что включиться в эту работу можно, но это, так сказать, непомерно дорого», — признал российский президент.

Об Илоне Маске и ИИ

Интервью Путина с Такером Карлсоном смотрел и американский предприниматель Илон Маск. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Путин считает, что Илона Маска не остановить.

«Он будет делать то, что считает нужным, — сказал президент. — Я считаю его умным человеком. Я искренне верю в это».

Что касается искусственного интеллекта, Путин считает, что применение таких технологий стоит контролировать, так как они могут представлять угрозу. По его словам, схожая опасность исходила от ядерного оружия, но человечество, почувствовав ее, решило «примириться друг с другом». Рано или поздно то же произойдет и в сфере ИИ и других технологий.

«Как только мы поймем, что угроза исходит от безудержного и неконтролируемого развития ИИ, генетики или любой другой области, придет время достичь международного соглашения о том, как регулировать эти вещи», — допустил Путин.

О Гершковиче

Путин заявил, что не знает, на кого работал корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже. В то же время президент отметил, что есть «определенные вещи, предусмотренные законом», указав, что «получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем». По словам главы государства, полученные Гершковичем секретные данные «могли уйти американским спецслужбам».

Как предположил Путин, договоренность об обмене Гершковича может быть достигнута в результате диалога с американскими спецслужбами, которые находятся в контакте с российскими коллегами.

«У нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему, мы готовы ее решать. Там есть определенные условия, которые обсуждают по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, об этом можно договориться», — сказал он.

При этом Путин заверил, что выступает за то, чтобы Гершкович «наконец вернулся на родину».

«Я абсолютно искренен. Но позвольте мне еще раз сказать, что диалог продолжается. Чем больше мы придаем огласке подобные вещи, тем сложнее их разрешить. Все нужно делать спокойно», — призвал российский лидер.

В контексте возможного обмена Путин привел в качестве примера человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Президент заявил, что во время событий на Кавказе этот «бандит» проехал по головам пленных солдат, уложенных на дороге.

Речь может идти об истории Вадима Соколова (Красикова), в 2021 году приговоренного в Берлине к пожизненному заключению. Приговор объявили по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили, который в начале 2000-х годов воевал в Чечне на стороне боевиков. Хангошвили застрелили в августе 2019 года в парке Малый Тиргартен. Обвинение утверждало, что Красиков связан с российскими спецслужбами.

О Боге

Карлсон спросил у Путина, видит ли он «Бога за работой», глядя на происходящие сейчас в мире события. Путин ответил, что не видит.

«Нет, если честно. Я так не думаю. Я считаю, что развитие мирового сообщества идет по врожденным законам, и эти законы такие, какие они есть. Так было всегда в истории человечества», — сказал он.