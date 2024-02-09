Президент России Владимир Путин заявил, что в частной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским говорил о борьбе с фашизмом. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Зеленского «свобода» для того, чтобы вести мирные переговоры с Россией, Путин заявил, что она есть. «Во всяком случае была», — добавил российский лидер.

Затем Путин сказал, что отец Зеленского «сражался с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны». По словам президента, однажды он затронул эту тему в разговоре с украинским коллегой.

«Я сказал: «Володя, ну что ты делаешь?» Почему ты сейчас поддерживаешь неонацистов на Украине, когда твой отец сражался с фашизмом? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать, что он ответил. Это отдельная тема. И я не думаю, что это было бы правильно с моей стороны», — рассказал Путин.

Путин не уточнил, когда произошел этот разговор.

По мнению российского лидера, после прихода к власти Зеленский «понял две вещи».

«Во-первых, с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны и очень активны. От них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто враждует с Россией. Это выгодно и безопасно», — пояснил Путин.

По мнению главы государства, по этим причинам Зеленский «занял соответствующую позицию, несмотря на то что обещал своему народу прекратить войну на Украине». «Он обманул своих избирателей», — заключил Путин.