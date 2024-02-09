В ночь на 9 февраля на сайте американского журналиста Такера Карлсона было опубликовано интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Интервью разделено на несколько составных частей:

«История России и Украины»,

«Расширение НАТО»,

«Украина»,

«Причина конфликта»,

«Мирное решение»,

«Кто взорвал «Северный поток»»,

«Восстановление связей с США»,

«Насколько силен Зеленский»,

«Илон Маск и Эван Гершкович».

За несколько часов до выхода интервью Карлсон опубликовал кадр из видеоверсии беседы с российским президентом. Как пишет РИА Новости, фото сделано в представительском кабинете в Кремле.

Что известно об интервью Путина Карлсону

Такер Карлсон прилетел в Москву в начале февраля. Вскоре он сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Анонс разговора с российским лидером, выложенный в аккаунте журналиста в соцсети X, собрал более 100 млн просмотров.

Карлсон связал необходимость интервью с Путиным с тем, что американцы, по его мнению, «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а также о том, как военный конфликт Москвы и Киева влияет на весь остальной мир. В то же время бывший ведущий телеканала Fox News заявил о намерении взять интервью у украинского президента Владимира Зеленского.

В Кремле выразили мнение, что позиция Карлсона «отличается от остальных».

«Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О желании взять интервью у Путина Карлсон сообщал еще осенью 2023 года, однако, по словам журналиста, власти США запретили проводить его.

На фоне поездки Карлсона в Россию некоторые американские политики и СМИ призвали арестовать бывшего ведущего Fox News из-за опасений, что он может стать «пропагандистом Кремля». С критикой интервью, которое Путин дал американскому журналисту, выступили также бывшие и действующие депутаты Европарламента. Сам Карлсон заявил, что не испытывает чувства вины за беседу с российским президентом и не считает себя предателем.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал бредом и чепухой утверждения о том, что Карлсон получил гонорар за интервью с Путиным.

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По информации Semafor, во время поездки в Москву Карлсон встретился с бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, а также с экс-сотрудницей команды Джо Байдена в Сенате Тарой Рид (в 2020 году она обвинила действующего американского президента в сексуальных домогательствах). Как утверждает портал, разговор со Сноуденом не предназначался для программы Карлсона, тогда как интервью с Рид было записано для передачи журналиста.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, встречался ли Карлсон со Сноуденом или кем-либо еще. «Нет [не известно]. Это его личное дело», — заявил Песков в разговоре с ТАСС.