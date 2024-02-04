В Россию впервые прилетел бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, пишет Mash. По данным телеграм-канала, он находится в Москве с 1 февраля.

Mash сообщает, что Карлсон летел в Москву через Стамбул — там его заметили 1 февраля при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines. «К сожалению, вылет был задержан на два часа, но в 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное Внуково», — говорится в публикации.

Как отмечает Mash, Карлсон «наслаждается чинной столичной жизнью», в частности, 3 февраля его заметили в Большом театре на балете «Спартак». При этом сам журналист о визите в Москву не сообщал — официальные причины его приезда неизвестны.

Коллега Карлсона Джексон Хинкл, комментируя его прилет в Россию, написал в соцсети X: «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с [президентом России Владимиром] Путиным».

Такер Карлсон вел передачи Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News. В 2020 году, после президентских выборов в США, Карлсон поставил под сомнение результаты подсчета голосов и предположил, что произведенные Dominion Voting System машины для голосования могли намеренно искажать данные. Компания заявила, что слова ведущего являются клеветой, и обратилась в суд с иском на $787,5 млн. В 2023 году Fox News в досудебном порядке уладила спор с Dominion Voting Systems, через несколько дней после этого стало известно об уходе Карлсона с телеканала. Вскоре журналист запустил личный проект в формате интервью.

О том, что Карлсон хочет взять интервью у Владимира Путина, в августе 2023 года говорила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, «было бы здорово», если бы просьбу американского журналиста «кто-то услышал и донес» до российского лидера.

В сентябре 2023-го Карлсон в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche заявил, что американское правительство запретило ему брать интервью у Путина. Среди прочего журналист обвинил власти США в «агрессивных попытках» контроля средств массовой информации.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждал, что американские власти не связаны с запретом, о котором заявил Карлсон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что в подобных интервью сейчас «нет смысла», в том числе из-за того, что общественность, по его словам, «серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой». «Вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков отметил, что Кремль ежедневно получает «десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью», и «обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется».