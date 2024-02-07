Американский журналист Такер Карлсон может попасть под европейские санкции из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента.

В частности, издание приводит мнение бывшего премьер-министра Бельгии и действующего члена Европарламента Ги Верхофштадта. По его мнению, работа Карлсона в России может привести к конфликту между журналистом и ЕС. Он призвал изучить вопрос введения ограничений против Карлсона, которого назвал также «рупором [Дональда] Трампа и Путина».

«ЕС вводит санкции против всех, кто ему [Путину] помогает, и вполне логично если Служба внешних связей также рассмотрит этот случай», — приводит слова бельгийского евродепутата Newsweek.

Бывший евродепутат Луис Гарикано также согласился с мнением Верхофштадта. Более того он заявил, что Карлсон «не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, самого опасного режима для нашего мира и безопасности».

Подобную точку зрения выразил и действующий депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Он обратил внимание на то, что американский журналист «выразил симпатию российскому режиму и Путину», что подрывает к нему доверие как к беспристрастному журналисту. За подобную пропаганду, по его мнению, можно попасть в санкционный список и получить отказ в передвижении по Евросоюзу. Паэт добавил, что российскому лидеру «нужно объяснять свои действия» не в интервью, а в Международном уголовном суде (МУС).

Карлсон прилетел в Россию в начале февраля. 6 февраля он сообщил, что «скоро» опубликует интервью с Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это 7 февраля. Он объяснил, что позиция американского журналиста «отличается от остальных». «Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ», — заявил представитель Кремля.