Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, заявил, что вскоре возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Экс-ведущий телеканала Fox News сообщил, что видеозапись беседы с российским лидером будет опубликована на его сайте, а также в соцсети X (бывший Twitter) — владелец платформы, бизнесмен Илон Маск, по словам Карлсона, пообещал ему не блокировать материал, когда он появится на площадке.

Карлсон записал четырехминутное видео на фоне Кремля (ролик опубликован в соцсети X), в котором объяснил необходимость интервью с Путиным. Журналист считает, что многие американские зрители не понимают, что происходит между Россией и Украиной, и как боевые действия, в которых задействованы эти две страны, влияют на военные и торговые союзы, экономику и будущее всего мира.

Разговор с российским лидером бывший ведущий телеканала Fox News назвал частью своей работы.

«Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которую они вовлечены, и у нас есть право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы», — отметил он.

Карлсон также заявил, что все интервью президента Украины Владимира Зеленского, которые выходили в западной прессе, это «не журналистика, а госпропаганда». Он рассказал, что направил запрос украинскому лидеру и надеется также взять у него интервью.

По словам журналиста, три года назад он уже пытался поговорить с Владимиром Путиным, но администрация президента США Джо Байдена якобы незаконно следила за ним и его командой, а потом опубликовала полученные данные в сети.

«В прошлом месяце они попытались снова это сделать, но мы все равно приехали в Москву. Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь из-за любви к США. Мы оплатили эту поездку сами, нам не платило государство или какая-то влиятельная группа людей. Каждый сможет посмотреть интервью без монтажа на нашем сайте», — сказал Карлсон.

Он отметил, что прибыл с командой в столицу России на свои средства и не финансируется ни чьим правительством.

Журналист добавил, что все желающие смогут посмотреть интервью с Путиным бесплатно в полной версии без монтажа. Сейчас посетителям сайта Карлсона предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с российским президентом будет опубликован.

Визит Карлсона в Россию

Бывший ведущий телеканала Fox News находится в Москве с 1 февраля, утверждает телеграм-канал Mash. Сам Карлсон ничего не сообщал об этом в соцсетях. В субботу, 3 февраля, его заметили в Большом театре на балете «Спартак». С утра понедельника, 5 февраля, фото- и видеокадры журналиста в одном из столичных отелей распространили RT и «Известия».

В ролике, показанном «Известиями», Карлсон в беседе с российским «поклонником» сказал, что приехал в Россию, о которой «очень много читал, но никогда раньше не видел», и высказал мнение, что в России все «очень хорошо». На вопрос о том, возьмет ли он интервью у Путина, Карлсон уклончиво ответил: «Посмотрим».

В США и самой России предположили, что Карлсон мог приехать для того, чтобы взять интервью у Путина. В Кремле на этот счет сказали, что пока «нечего сообщить», и обещали проинформировать, если если появятся планы беседы президента с представителями зарубежных СМИ.

Позднее Bloomberg написало со ссылкой на источник, «знакомый с логикой Кремля», что в администрации Путина обсуждается возможность его интервью Карлсону.

В посольстве США сообщили RTVI, что не знают подробностей о приезде Такера Карлсона в Москву, и дали понять, что этот визит частный.

О желании журналиста взять интервью у Путина известно давно. В 2021 году Карлсон обвинил американское Агентство нацбезопасности в попытке шпионить за ним через телефон и связал это со своими попытками договориться о разговоре с российским президентом.