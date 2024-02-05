Кремль обсуждает возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом, экс-ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, который сейчас находится в Москве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в российских правительственных кругах.

Сам Карлсон не исключил возможного интервью. На видео, которое опубликовала газета «Известия», американский журналист не раскрывает точную цель своего визита, отмечая лишь, что хотел «пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено». При этом на вопрос о планах взять интервью у президента Путина Карлсон пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с российскими СМИ отметил, что пока у Путина нет планов об интервью зарубежным изданиям. Он обратил внимание, что в Россию ежедневно приезжает большое количество иностранных журналистов, многие из которых остаются работать в стране. По словам Пескова, если президент запланирует интервью иностранным журналистам, то Кремль непременно сообщит об этом.

Бывший журналист телеканала Fox News прибыл в Москву в начале февраля. О намечающейся поездке он нигде не сообщал. 3 февраля его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Коллега журналиста Джексон Хинкл прокомментировал визит Карлсона в соцсети X: «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с [президентом России Владимиром] Путиным».

В то же время в правительственных кругах США раскритиковали поездку Карлсона. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер своем аккаунте в Х назвал журналиста предателем. А действующий член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин написала, что демократы напуганы возможностью Карлсона взять интервью у президента Путина.

Такер Карлсон был ведущим на американском телеканале Fox News 14 лет, но в апреле 2023 года его отстранили. Журналист известен своими критичными высказываниями в сторону президента США Джо Байдена.