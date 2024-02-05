В России и США с повышенным интересом наблюдают за визитом в Москву американского журналиста Такера Карлсона. Согласно самой популярной версии, он мог приехать ради интервью с президентом Владимиром Путиным. Как на поездку бывшего ведущего телеканала Fox News в российскую столицу реагируют в обеих странах — в материале RTVI.

Что говорят в России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

«Я думаю, что он неслучайно приехал. Он давно мечтал взять интервью у президента России. Мне кажется, есть большой шанс, что это у него получится. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим это интервью. Вполне возможно, он задаст какие-то актуальные вопросы, может быть, острые вопросы. По крайней мере, очень трудно будет вырезать какие-то неприятные моменты, например, для американского руководства или руководства западных стран. <…> Это очень важно — каким-то образом прояснить позицию России с точки зрения президента через такой очень мощный всемирный канал».

Журналист Алексей Венедиктов*

«Я точно понимаю, что Такер Карлсон привез Владимиру Путину послание от Дональда Трампа?»

Журналистка Ксения Собчак

«На самом деле чисто политтехнологически — Такер Карлсон, берущий интервью у Путина — это крутая идея. Мол, есть и в Америке крутые журналисты, которых гнобят. Что недалеко от истины — Такер вел самое рейтинговое новостное шоу в прайм-тайм, лично я его смотрела постоянно, а его увольнение для Fox стало большим ударом. <…> При этом он вряд ли даст согласовывать вопросы, можно ждать острых. Хотя все это возбуждение госСМИ смешное, так рады, что к ним живой, настоящий американец приехал!

Журналист и блогер Илья Варламов*

«Весь патриотический телеграм перевозбужден из-за приезда в Россию американца Такера Карлсона. Все ждут интервью с Путиным. А он, может быть, приехал взять интервью у Надеждина!»

Политолог Сергей Марков

Такер Карлсон в Москве. <…> Предполагается, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Такер Карлсон самый популярный журналист в США. <…> Карлсон резко критикует политику Байдена на Украине. Карлсон поддерживает Трампа. Он может стать или вице-президентом при Трампе или, что более вероятно, — специальным личным политическим посланником Трампа для важнейших переговоров. <…> Все ждут большого интервью Путина для американцев — сторонников Трампа».

Политолог Евгений Минченко

«Думаю, что у Карлсона нет никакой секретной миссии, секретных посланий от Трампа. Карлсон сейчас набирает обороты в рамках своего проекта, который у него выходит в соцсети Илона Маска Х. Вполне возможно, Карлсон возьмет интервью у Путина, это было бы логично. Но у нас оно не окажет большого влияния на избирательную кампанию. Рейтинги доверия Путина и так достаточно высокие. При этом в США абсолютно наплевать на Россию. У них политика сконцентрирована на внутренних вопросах. Даже если какие-то стереотипы с помощью интервью удастся слегка расшатать, это не будет иметь какого-то судьбоносного значения».

«Можно с уверенностью сказать, что нас без всякого преувеличения ждет эпохальное событие. <…> Интервью бывшего ведущего Fox News с Путиным несомненно станет информационной бомбой чудовищной мощности. И страшным ударом по позициям американских демократов.<…>

И будьте уверены, Путина на Западе на этот раз услышат очень многие. И большое количество людей задумается над происходящим на Украине и российской политикой. Поэтому визит Такера Карлсона в Россию — это важнейший момент. Его значение невозможно переоценить».

Журналист ВГТРК Андрей Медведев

«Третий день с интересом наблюдаю удивительное. Как люди, которые высмеивают украинцев за их подобострастные приседания перед европейскими политиками и публичными деятелями, тщательно фиксируют каждый шаг и чих Такера Карлсона в Москве. Он прилетел, он поел, он попил чаю. Как прекрасно, к нам приехал американец! Счастье-то подвалило. Товарищи, у вас у самих ощущения биполярки нет?»

Что говорят в США и на Украине

Билл Кристол, политкомментатор

«Возможно, нам нужно целиком и полностью закрыть Такеру Карлсону возможность вернуться в Соединенные Штаты, пока представители нашей страны не выяснят, что происходит».

Адам Кинзингер, политкомментатор CNN, бывший конгрессмен

«Он [Карлсон] предатель».

Кинзингер также опросил подписчиков в соцсети X, является ли Такер Карлсон, по их мнению, получателем «зарплаты от Путина», с тремя вариантами ответа: «да», «нет, он его просто ЛЮБИТ», «конечно». Из 19 с лишним тысяч участников опроса больше 60% ответили «да».

Марджори Тейлор Грин, республиканка в конгрессе

«Демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Путина».

Роберт Кеннеди младший, независимый кандидат в президенты США

«Устаревшие СМИ в упадке, потому что мы поймали их на лжи и пропаганде. Такер Карлсон имеет полное право брать интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности. Раньше считалось, что журналистам следует интервьюировать мировых лидеров, даже тех, с кем мы находились в состоянии войны».

Антон Геращенко, советник главы МВД Украины

«Были предположения, что Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. <…> Станет ли это эпическим событием? <…> Цели, которые преследует Кремль, очевидны. Посмотрим, что из этого выйдет. Будут ли новые повествования озвучены громко и ясно? Я сомневаюсь в этом. Перед выборами Путин запустил пропагандистскую машину на полную мощность».

Что Такер Карлсон делает в Москве

Бывший ведущий телеканала Fox News находится в Москве с 1 февраля, утверждает телеграм-канал Mash. Сам Карлсон ничего не сообщал об этом в соцсетях. В субботу, 3 февраля, его заметили в Большом театре на балете «Спартак». С утра понедельника, 5 февраля, фото- и видеокадры журналиста в одном из столичных отелей распространили RT и «Известия».

В ролике, показанном «Известиями», Карлсон в беседе с российским «поклонником» сказал, что приехал в Россию, о которой «очень много читал, но никогда раньше не видел», и высказал мнение, что в России все «очень хорошо». На вопрос о том, возьмет ли он интервью у Путина, Карлсон уклончиво ответил: «Посмотрим».

В течение дня американский гость посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где среди прочего прочего, по словам организаторов, «осмотрел стенд Камчатского края и прошел по тропе леопарда на стенде Приморья». Также стало известно, что его пригласили на авторское шоу комика Павла Воли на телеканале ТНТ.

В Союзе журналистов России, со своей стороны, заявили о готовности принять Карлсона в свои ряды, если он будет готов регулярно оплачивать членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста.

Что известно о «планах интервью с Путиным»

В США и самой России предположили, что Карлсон мог приехать для того, чтобы взять интервью у Путина. В Кремле на этот счет сказали, что пока «нечего сообщить», и обещали проинформировать, если если появятся планы беседы президента с представителями зарубежных СМИ.

Позднее Bloomberg написало со ссылкой на источник, «знакомый с логикой Кремля», что в администрации Путина обсуждается возможность его интервью Карлсону.

В посольстве США сообщили RTVI, что не знают подробностей о приезде Такера Карлсона в Москву, и дали понять, что этот визит частный.

О желании журналиста взять интервью у Путина известно давно. В 2021 году Карлсон обвинил американское Агентство нацбезопасности в попытке шпионить за ним через телефон и связал это со своими попытками договориться о разговоре с российским президентом.

В августе 2023 года главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Карлсон «очень просит» об интервью с Путиным, и добавила, что «было бы здорово», если бы кто-то донес это до главы государства. В сентябре того же года сам Карлсон заявил, что американские власти запретили ему брать интервью у Путина.

Карлсон, уволившийся с канала Fox News в апреле 2023 года, известен критикой американского президента Джо Байдена и помощи США Украине.

В марте 2022 года американский журнал Mother Jones написал, что в Кремле якобы рекомендовали провластным СМИ в России как можно больше цитировать Такера Карлсона, резко критикующего действия США и НАТО в отношении конфликта на Украине и «провокационное поведение руководства западных стран в отношении России». Согласно изданию, позицию Карлсона в Кремле характеризуют так: «Россия лишь защищает свои интересы и безопасность».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов