ЦИК нашел 15% брака в подписях муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил представитель его штаба Игорь Артемьев в своем телеграм-канале.

Чтобы политика зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента, допускается не более 5% брака из 60 тыс. проверенных подписей, уточнил Артемьев. «Впереди две бессонные ночи», — добавил он.

«Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы», — приводит SotaVision* слова пресс-секретарь штаба Павла Бурлакова.

31 января Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей в свою поддержку — согласно регламенту ЦИК, это максимально возможное число для кандидата от партии «Гражданская инициатива». Центризбирком с помощью генератора случайных чисел должен был отобрать для проверки 60 тыс. подписей.

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