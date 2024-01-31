Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы и подписи в свою поддержку для регистрации на выборах, передает корреспондент RTVI.

«Вот здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории Российской Федерации. <…> В 75 регионах страны, более чем в 120 или 130 городах собирали подписи», ― сказал Надеждин журналистам.

По словам политика, подписи, которые собирали за рубежом, пересчитают отдельно. Надеждин поблагодарил «сотни тысяч людей, которые стояли в очередях», чтобы поставить подписи в его поддержку.

Он также добавил, что его избирательная кампания полностью оплачена с помощью пожертвований «обычных людей», чего «никогда в истории России не было».

На сайте предвыборного штаба Надеждина отмечается, что всего в его поддержку было собрано более 200 тыс. подписей в России, из них отобрали 110,5 тыс. На прошлой неделе, 23 января, штаб политика сообщил, что из 100 тыс. собранных к тому моменту подписей только 63,6% оцениваются отделом проверки как «хорошие», в связи с чем сбор подписей продолжился. ЦИК должна принять решение о регистрации кандидатов на выборы не позднее 10 февраля.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Надеждина как соперника. Он отказался комментировать заявления о том, что Надеждин якобы является «согласованным с Кремлем кандидатом», и призвал обращаться за разъяснениями в ЦИК.

29 января стало известно, что руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Надеждина иностранным агентом. В штабе политика заявили, что не считают нужным реагировать на «каждую инициативу городских сумасшедших».