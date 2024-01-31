Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов после подачи подписей в ЦИК написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента России. Он объяснил это решение тем, что у него есть незакрытый зарубежный счет в банке.

Богданов ранее 31 января пришел в ЦИК и сдал подписи, передавали РИА Новости. Вслед за этим замруководителя Центризбиркома Николай Булаев объявил, что во время приема документов Богданова «написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании» (цитата по ТАСС).

Политик объяснил свое решение «обнаружением незакрытого зарубежного счета», передает корреспондент RTVI. «Начинать свою кампанию с обмана — это, наверное, неправильно. Ну, и чтобы не загружать ЦИК», — отметил он.

Андрей Богданов создал «Российскую партию свободы и справедливости» в 2012 году. До этого, в 2008 году, политик уже участвовал в президентских выборах — тогда он набрал 1,3% голосов избирателей.

Накануне, 30 января, от участия в предвыборной гонке отказался лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он подал подписи в ЦИК, после чего решил снять свою кандидатуру с президентских выборов. Политик заявил, что власть «нельзя дробить в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно». По его словам, россиянам и всем политическим силам необходимо «объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина».

29 января ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Также комиссия зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Решение о регистрации всех кандидатов ЦИК необходимо принять до 10 февраля, с 19 февраля зарегистрированным кандидатам начнут предоставлять бесплатное эфирное время в СМИ для агитации.