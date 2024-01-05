Центризбирком России зарегистрировал лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии «Новые люди» кандидатами в президенты России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о регистрации было принято на заседании комиссии единогласно. Глава ЦИК Элла Памфилова, вручая Даванкову удостоверение кандидата, заявила: «В добрый путь».

Поскольку ЛДПР и «Новые люди» представлены в Госдуме, Слуцкому и Даванкову не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Они стали первыми зарегистрированными кандидатами в президенты.

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться, в начале декабря — во время неформального общения с участниками церемонии награждения Героев России в Кремле. 18 декабря он подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

КПРФ решила выдвинуть кандидатом депутата Госдумы Николая Харитонова, партия «Гражданская инициатива» — мундепа Бориса Надеждина.

ЦИК отказал журналистке и бывшему депутату Ржевской городской думы Екатерине Дунцовой в регистрации инициативной группы для выдвижения ее кандидатом в президенты. Комиссия заявила о «ряде ошибок», совершенных нотариусом при регистрации Дунцовой, а также о «сомнительных» подписях членов инициативной группы.

Дунцова обжаловала решение Центризбиркома в Верховном суде, но безрезультатно.