Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщили участники беседы с ним, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества, передает ТАСС.

Как пишет агентство, с просьбой об участии в выборах к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент дал согласие.

Просьба прозвучала во время неформального общения с участниками церемонии награждения Героев России медалями «Золотая звезда», передает РИА Новости.

В разговоре с агентством Жога заявил, что «на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться». «Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», — сказал спикер парламента ДНР.

В октябре «Коммерсант» писал со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что Путин может объявить о своем выдвижении в рамках одного из мероприятий международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Она открылась 4 ноября. Путин побывал на выставке 4 декабря, но объявлять о своем выдвижении не стал. Президент вручил премию «Волонтер года» и поблагодарил волонтеров за помощь российским военным в зоне спецоперации.

Перед выборами 2018 года Путин объявил о своем выдвижении на встрече с работниками завода ГАЗ, один из которых задал соответствующий вопрос.

Накануне, 7 декабря, Совет Федерации назначил проведение выборов президента на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия постановила, что выборы будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта.