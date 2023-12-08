Центральная избирательная комиссия России утвердила трехдневное голосование на президентских выборах, оно пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года. Решение было озвучено на заседании 8 декабря. Впервые президентские выборы в России будут многодневными.



Соответствующее постановление поддержали 13 членов ЦИК, один голос был против.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», ― заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Логотипом президентских выборов выбрана буква «V» в цветах флага России. Такой же логотип использовался в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Досрочное голосование на выборах президента России пройдет с 25 февраля по 14 марта. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 27 декабря 2023 года, кандидаты от партий — до 1 января 2024-го.

Накануне Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Решение о выборах на четырех присоединенных территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ― планируется принять 12 декабря.