Совет Федерации на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, утвердил даты выборов президента России. Согласно решению верхней палаты парламента, голосование пройдет 17 марта 2024 года.

О том, что президентские выборы предлагается назначить на 17 марта 2024 года, сообщил накануне глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно российскому законодательству, выборы президента утверждаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования назначается второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства (предыдущие президентские выборы проходили 18 марта 2018 года). Однако поскольку второе воскресенье марта в 2024 году выпадает на неделю, включающую праздничный день 8 марта, день выборов «переезжает» на следующее воскресенье — 17 марта.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в Совфеде, заявила, что в пятницу, 8 декабря, ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней, передает ТАСС. По ее словам, в некоторых регионах голосование пройдет в электронном формате (ДЭГ). Она уточнила, что речь идет о регионах, в которых ДЭГ ранее не проводилось.

Памфилова добавила, что до 12 декабря планируется принять решение о выборах президента в присоединенных регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предстоящие выборы президента «историческими».

«Они определяют наш вектор в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени. Но не только. За нами, очевидно, будет следить весь мир. Потому что Российская Федерация сегодня — один из главных архитекторов справедливого глобального будущего», — заявила она.

По мнению Памфиловой, выборы президента будут впервые проходить в столь токсичной геополитической обстановке.

Пойдет ли на выборы Путин

Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял об участии в предстоящих выборах. В то же время в начале ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российский лидер решил баллотироваться на пятый президентский срок, планируя «провести» страну «через самый опасный за несколько десятилетий период». Сам Путин говорил, что огласит свое решение по этому вопросу только после старта кампании.

«Коммерсантъ» сообщал, что российский президент может публично объявить о намерении участвовать в выборах на выставке «Россия», которая открылась в ноябре на ВДНХ. В рамках мероприятия все регионы демонстрируют «важнейшие достижения» в различных отраслях экономики. Источник издания, близкий к администрации президента, утверждал, что выставка станет «стержневым мероприятием» всей кампании.

В ноябре «Ъ» со ссылкой на три источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля, сообщил о работе в администрации президента (АП) над составом инициативной группы по выдвижению Путина на выборы. Это может говорить о планах главы государства участвовать в предвыборной гонке в качестве самовыдвиженца.

Источники «Коммерсанта» отмечали, что кампания Путина будет очень консервативной, а упор будет сделан на тезис о том, что Россия — это «отдельная цивилизация, «семья семей», для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются».

Кто еще планирует участвовать в выборах

Несколько политиков еще до старта предвыборной кампании заявили о намерении участвовать в предстоящих выборах президента: