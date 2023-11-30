Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев будет баллотироваться на пост президента России на предстоящих в 2024 году выборах. Об этом Инфо24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, 29 ноября Нечаев прошел согласование для участия в выборах, партия уже приступила к созданию предвыборного штаба, который возглавит депутат, член фракции Владислав Даванков. Согласование политика фактически означает старт предвыборной кампании в России, отмечает источник.

Политтехнолог Илья Гращенков подтвердил, что в «Новых людях» делают ставку именно на Нечаева, хотя и обсуждают участие в предстоящей гонке еще двух членов фракции — Владислава Даванкова и Сарданы Авксентьевой.

«Окончательное решение будет на съезде «Новых людей», который пройдет 24 декабря», — сказал эксперт.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил, что 13 декабря Совет Федерации официально назначит будущие президентские выборы. Согласно федеральному закону «О выборах президента», днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором оно проводилось в предыдущий раз. Соответственно, в 2024 году выборы должны пройти 17 марта.

В октябре объявился первый возможный кандидат в президенты — о намерении баллотироваться сообщил муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного, экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин.

В начале ноября агентство Reuters со ссылкой сразу на шесть неназванных источников написало, что президент Владимир Путин решил пойти на новый срок, уже пятый по счету. Победа на выборах продлит его полномочия до 2030 года. В Кремле на это сказали, что никаких заявлений на этот счет глава государства пока не делал.

21 ноября основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в эфире RTVI, сообщил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и соберут за него 10 млн подписей (т.е. 10% от общего числа россиян с правом голоса). В этом случае будет очевидно, что есть запрос общества на такого кандидата как он, пояснил Явлинский.

28 ноября о намерении участвовать в президентских выборах объявил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Финальное решение примет ЦК партии в декабре.