Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Финальное решение примет ЦК партии в декабре. Политологи в разговоре с RTVI дали оценку кандидатуре Зюганова и его перспективам.

Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики

Во-первых, решение [о выдвижении кандидата] должен принять съезд. КПРФ — это одна из немногих партий, где именно съезд решает, кого выдвинуть. Зюганов, при всей долготе управления партией, всегда лавирует между многочисленными группами влияния. Не все из них довольны тем, что Зюганов собирается выдвигаться, потому что считают, что с ним партия может не набрать нужных процентов. Предлагают кандидатом депутата Госдумы Сергея Левченко или, наоборот, более молодого, типа депутата Юрия Афонина, кого-то из губернаторов и т. д.

У Зюганова есть достаточно большое количество минусов и какое-то количество плюсов. Среди минусов — все-таки он уже достаточно возрастной политик, он постоянно участвовал, уже поднадоела его фамилия в избирательном бюллетене.

Кроме того, на нем сейчас такая ура-патриотическая повестка, он выступал даже пожестче, чем «Единая Россия». А те, кто сегодня будет голосовать за коммунистов, хотят более оппозиционную партию — чтобы поднимались вопросы роста цен, социальной несправедливости, олигархов. Зюганов для всего этого не очень подходит.

Как раз менее лояльные власти политики, типа Левченко, Бондаренко [Николай Бондаренко, политический блогер, экс-депутат Саратовской областной думы. — RTVI], еще кого-нибудь, — они бы могли набрать действительно больше.

Из плюсов — у Зюганова все-таки узнаваемость фамилии. Кроме того, его знает и ему доверяет Кремль, потому что уже не раз сталкивались на выборах. Поэтому, в целом, за Зюгановым аппаратно-проправительственный ресурс.

Так что Зюганов не может сказать, что он примет участие в выборах — он, скорее всего, примет участие в выдвижении на съезде. А дальше — как съезд проголосует, то есть насколько сегодня Зюганову лояльны ячейки по всей стране.

Пока где-то половина на половину, то есть имеются ячейки, которые могли бы не поддержать Зюганова. Еще неизвестно, как он сам к этому относится. Может быть, действительно, он хочет, чтобы, так сказать, его победили в честной борьбе и в итоге он не выдвигался бы на эти [президентские] выборы, такое тоже возможно. Поэтому посмотрим, чем закончится.

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»

Участие Зюганова вполне логично и закономерно. Зюганов прекрасно понимает, где проходят «красные линии», прекрасно понимает коридор возможностей, и в рамках этого коридора возможностей будет, видимо, критиковать отдельных министров, без необходимости смены курса. Собственно говоря, повторять все то, что он повторяет последние 20 лет. Старый конь борозды не испортит, но глубоко не вспашет, что, собственно говоря, соответствует планам.

Конечно, есть определенные риски, и главный на сегодняшний день — это возможность занять третье место. Не второе, как коммунисты привыкли, а третье место. Поскольку ЛДПР и КПРФ сейчас идут буквально ноздря к ноздре, и кандидат от ЛДПР (а, видимо, это будет Леонид Слуцкий) может представлять для лидера КПРФ реальную угрозу, серьезного конкурента, то, конечно, есть определенный риск.

С другой стороны, Зюганов — самый узнаваемый среди представителей КПРФ. Для «ядерного» электората КПРФ Зюганов как кандидат понятен и предсказуем. Более того, Зюганов прекрасный полемист. Мастерство оратора у него не отобрать.

Да, можно сказать, что от него, может быть, подустали. Но, с моей точки зрения, у коммунистов сейчас выбор был небольшой. Я, например, предполагал возможность выдвижения Левченко как альтернативного кандидата. Потому что на самом деле ясно, что коммунисты будут выдвигать возрастного кандидата, причем кандидат должен не претендовать на место Зюганова в партии.

Для Зюганова это вопрос о референдуме доверия ему как лидеру КПРФ. Собственно говоря, если он займет третье место, в таком случае надо уступать дорогу молодым. Тогда КПРФ очевидным образом нуждается в перезагрузке, смене лидерства. Если он займет второе место с приличным результатом, тем проще ему будет обеспечить линию преемственности в партии.

В общем, для КПРФ в любом случае не потеряет. Даже если Зюганов занял бы третье место, это было бы поводом для партийной перезагрузки, для ребрендинга, обновления, смены лидеров.