Находящийся в СИЗО экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении стать кандидатом на грядущих президентских выборах. Он рассчитывает участвовать в предвыборной гонке как самовыдвиженец. Как на заявление Стрелкова отреагировали эксперты и политики — в материале RTVI.

Самовыдвижение под арестом

Стрелков выразил уверенность, что его не допустят «даже в качестве кандидата сесть за этот стол уже на этапе сбора подписей», однако это «гарантирует сбой в их тихом и комфортном болоте». Несмотря на это, он поручил сформировать штаб по его выдвижению.

«Прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации в России участвовать в президентской кампании — это как садиться за стол играть с шулерами. Я не наивный человек от слова «совсем». <…> Но! Даже на этапе формирования инициативной группы по выдвижению кандидата и сбора подписей есть шанс заявить о точке сбора всех реальных патриотических сил общества — именно этого шулеры боятся прежде всего!» — отметил он.

О том, что Стрелков решил участвовать в выборах президента России в 2024 году, 17 ноября написал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он заявил, что экс-министр будет участвовать в «праймериз по выборам единого кандидата на президентских выборах от левых и патриотических сил».

Согласно российскому законодательству, статус обвиняемого по уголовному делу не препятствует выдвижению в президенты. Для регистрации в качества кандидата в президенты самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку. В случае, если Стрелкова осудят, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.

18 ноября информацию об участии в выборах подтвердил и сам Стрелков. Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое прочитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин на пресс-конференции в поддержку арестованного экс-министра.

«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству России, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбора подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством России», — процитировал слова Стрелкова Нельзин.

Среди прочего, в письме Стрелков призвал «все русские патриотические силы, общественные и политические организации» поддержать его. В том числе экс-глава Минобороны ДНР обратился к сослуживцам и сторонникам, среди которых представители общественного движения «Новороссия», «Комитета 25 января» и «Клуба рассерженных патриотов».

«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы», — написал Игорь Стрелков в письме.

Позже заявление Стрелкова в текстовом формате было опубликовано в его телеграм-канале.

Реакция на решение Стрелкова

Это уже не первое заявление Игоря Стрелкова, связанное с президентскими выборами. В конце августа он утверждал, что считает себя более перспективным кандидатом в президенты России, чем действующий глава государства Владимир Путин. Тогда жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила RTVI, что не может подтвердить достоверность заявления. «Нет, я никак не могу прокомментировать это, я с мужем лично не общалась», — сообщила она.

В этот раз Регинская также не отреагировала на заявление мужа. Вместо этого 18 ноября — в день, когда Стрелков сделал соответствующее заявление, — в телеграм-канале «Свободу Стрелкову! (Мирослава Регинская)» появились посты о том, что Регинская посетила штаб Офицерского собрания, чтобы обсудить «юридические и другие вопросы, связанные с содержанием Игоря Ивановича [Стрелкова] в Лефортово», и наметить «мероприятия по оказанию [Стрелкову] юридической, моральной и материальной поддержки». Также в канале был опубликован отрывок из ее книги «Как я «руководила» республикой».

Стрелкова поддержали его сторонники и соратники, в том числе «Русское движение Стрелкова» (РДС). Соратник арестованного экс-главы Минобороны ДНР, публицист Максим Калашников выразил мнение, что тот «трезво смотрит на вещи», в чем он с ним «солидарен».

«Никто не выпустит его на выборы и даже собираемые сейчас подписи не будут иметь никакой юридической силы. Все это имеет смысл исключительно как способ собрать силы и поддержать Стрелкова» — написал он в своем телеграм-канале «Рой ТВ».

Постом Калашникова поделился политконсультант Лев Вершинин. При этом никаких комментариев от себя он не добавил. В конце августа Вершинин утверждал, что публикация в телеграм-канале Стрелкова о намерении баллотироваться в президенты — это, «безусловно, фейк», и «не может быть иначе». Он заявил, что экс-министр обороны ДНР — «умный человек», который «не стал бы бросать такой вызов» и даже при желании «пожертвовать собой» не смог бы опубликовать подобное сообщение из СИЗО. При этом Вершинин подчеркивал, что если он не прав, то «вся логика летит в тартарары».

В разговоре с изданием «Агентство»* политолог Аббас Галлямов* заявил, что происходящее со Стрелковым «не позволяет предположить, что у него есть какое-то критически значимое число сторонников». В то же время политолог Иван Преображенский считает, что выдвижение этого кандидата «поможет поддерживать интерес к предвыборной кампании и создавать интригу там, где ее нет». Однако, по его мнению, объединить ультраправые силы вокруг себя Стрелкову «в любом случае не удастся».

Политик Леонид Гозман* в разговоре с «Агентством»* заявил, что, по задумке Кремля, предстоящие президентские выборы должны «показать и Западу, и всему российскому обществу», что вокруг Путина консолидированы все граждане. По его мнению, для этого власти могут продемонстрировать, что «условных либералов в лице Надеждина и националистов в лице Стрелкова поддерживает абсолютное меньшинство». Как считает Гозман*, экс-министра могут зарегистрировать в качестве кандидата и допустить до выборов, позволив ему получить на выборах около 0,5% голосов.

Телеграм-канал «Интуиция подскажет» (38 тыс. подписчиков) написал, что выдвижение Стрелкова на президентские выборы — «поздно и не в тему».

«Чем сегодня отличается Стрелков от Путина? Мобилизация проведена, переговоров с Украиной нет. <…> К сожалению, выделенное Системой место таким как Стрелков сегодня только в окопах (откуда он уехал), в тишине собственной квартиры или там, где он сейчас», — говорится в публикации.

В августе лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров подчеркивал, что до тех пор, пока Стрелков не осужден, он имеет право баллотироваться в президенты даже из СИЗО, если заручится поддержкой 500 или более избирателей. Также он выразил уверенность, что «самовыдвижение — это единственный путь».

«Я считаю, что на будущих президентских выборах можно и нужно выдвигать единого кандидата от лево-патриотической оппозиции. Иного пути нет. В идеале — провести некие праймериз и поддержать самого сильного. Знаю, что такие праймериз будут. Рекомендовал бы Игорю Стрелкову участвовать в них. Это было бы полезно. Победить или достойно выступить против административного кандидата можно только консолидированно», — заявлял ранее лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

По словам лидера «Гражданской солидарности», для выполнения всех формальных требований, необходимых для участия в президентской кампании, потребуются «серьезные деньги и иные ресурсы», тогда как власти «могут заблокировать возможность выдвижения».

Игоря Стрелкова задержали и арестовали в Москве 21 июля. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Поводом для предъявления обвинения в отношении Стрелкова стали несколько публикаций в его телеграм-канале. Свою вину экс-министр не признал, а его дело засекретили. В октябре суд продлил арест Стрелкова до 18 декабря.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов