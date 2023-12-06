Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил в телеграм-канале глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«С 7-го числа начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. Мы подумали, у нас с вами попадает 7-13-е, можно не откладывать и завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. <…> Предлагается на 17 марта выборы назначить», — сказал Клишас на заседании комитета.

Он подчеркнул, что решение о трехдневном голосовании будет принимать Центральная избирательная комиссия (ЦИК). На пленарном заседании Совфеда будет присутствовать глава ЦИК Элла Памфилова.

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