Члены российской политической партии «Гражданская инициатива» на состоявшемся 23 декабря VII съезде проголосовали за выдвижение муниципального депутата из подмосковного Долгопрудного Бориса Надеждина кандидатом в президенты России на выборах в 2024 году.

Решение принималось тайным голосованием, и 60 делегатов поддержали кандидатуру Надеждина единогласно. Теперь он сможет принять участие в президентских выборах, собрав 100 тысяч подписей избирателей — не более 2,5 тысячи подписей на один регион. Такие критерии выдвижения применяются к кандидатам от официально зарегистрированных партий, не представленных в Государственной думе. В противном случае Надеждину пришлось бы собирать 300 тысяч подписей.

На этом же съезде претендент на участие в президентских выборах от «Гражданской инициативы» подал заявление о вступлении в ее ряды. Вопрос об этом внес в повестку заседания председатель партии Андрей Нечаев. Делегаты единогласно поддержали просьбу Надеждина.

«Многие меня критикуют, что я много партий сменил. <…>. Когда я лет 10 назад был одним из лидеров партии “Правое дело”, вышел из нее и зарекся, что больше не буду вступать ни в какую партию. Поэтому я прошу меня сделать рядовым членом партии. Вот заявление о вступлении. Готов активно участвовать в работе», — прокомментировал свое решение сам Надеждин.

В понедельник, 25 декабря, он рассчитывает подать в Центризбирком документы для регистрации своей кандидатуры. Срок выдвижения кандидатов на президентские выборы от политических партий истечет 1 января 2024 года.

В конце октября, когда политсовет «Гражданской инициативы» одобрил выдвижение кандидатуры Надеждина, он заявлял об «огромной ответственности» перед тысячами избирателей, готовых поставить за него подпись, и миллионами россиян, которые «признают, что страна идет не туда».

Нечаев подчеркнул, что Надеждин — «человек либерально-демократических взглядов и сторонник соблюдения прав человека», идейно близкий «Гражданской инициативе». По его словам, участие партии в президентских выборах призвано «показать, что есть альтернатива политике, которая сейчас реализуется».

Со своей стороны Надеждин анонсировал разработку предвыборной программы из трех частей, посвященной институтам власти, экономике и внешней политике. Он заявлял, что «начинает поход за нормальное будущее России».

Также Надеждин пообещал поддержать экс-депутата Ржевской гордумы Екатерину Дунцову, инициативную группу по выдвижению которой Центризбирком отказался зарегистрировать 23 декабря, сославшись на «ошибки в документах». Дунцова заявила, что опротестует это решение в Верховном суде России, и попросила партию «Яблоко», которая не собирается выдвигать своего кандидата в президенты, отдать эту возможность ей.

Надеждин заявил, что будет помогать Дунцовой и в опротестовании отказа ЦИК, и в сборе подписей. «Верховный суд должен в течение пяти дней рассмотреть этот отказ. У меня, как вы понимаете, опыт судов — наверное, ни у кого такого нет по выборам. <…> Буду помогать. Ну мы и собирались помогать — подписи собирать, потому что у меня штабы уже более-менее развернуты, а у них пока еще нет», — рассказал политик журналистам после заседания Центризбиркома.

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК. Сегодня, 23 декабря, в регионах открылись его предвыборные штабы и стартовал сбор подписей.

ЛДПР на съезде выдвинула кандидатом своего лидера Леонида Слуцкого, съезд КПРФ проголосовал за выдвижение депутата Госдумы Николая Харитонова. О желании баллотироваться в президенты также заявлял бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который находится в СИЗО.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский говорил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и отдадут 10 млн подписей за его выдвижение, но 23 декабря заявил о неготовности партии выдвигать своего кандидата.

Бывший депутат Ржевской гордумы Екатерина Дунцова получила отказ в регистрации инициативной группы, которая могла бы выдвинуть ее кандидатуру для участия в президентских выборах. ЦИК обосновал свое решение ошибками, якобы найденными в документах, которые Дунцова подала 20 декабря.