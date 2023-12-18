Владимир Путин подал документы для участия в президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Для этого Путин приехал в здание ЦИК. Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры процедуры. «Путин предъявил паспорт и подписал все необходимые документы», — подчеркнул он. Зарубин отметил, что текущий президент стал первым кандидатом, который подал документы для участия в выборах.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. О планах баллотироваться он объявил 8 декабря.

Как писал РБК, доверенными лицами Путина на выборах станут, в частности, военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, а также режиссер Никита Михалков, певец Shaman (Ярослав Дронов), дирижер Валерий Гергиев. По данным издания, предвыборный штаб Путина, как и на предыдущих выборах в 2018 году, будет находиться в Гостином дворе.