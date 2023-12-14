Предвыборный штаб президента России Владимира Путина, как и в 2018 году, будет находиться в Гостином дворе и откроется ближе к концу декабря, сообщает РБК со ссылкой на близкий к мэрии Москвы источник. Сегодня, 14 декабря, там же состоится «прямая линия» с главой государства и его ежегодная большая пресс-конференция.

Собеседник издания в Центризбиркоме пояснил, что по закону «О выборах президента» перед открытием предвыборного штаба необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения под штаб.

В избирательной кампании 2018 года в предвыборный штаб Путина входили 14 человек, включая трех сопредседателей — главу фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву, директора медцентра им. Димы Рогачева Александра Румянцева и гендиректора КамАЗа Сергея Когогина. Аппаратом штаба руководил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Комплекс «Гостиный Двор» находится на Ильинке, в нем 84 тыс. кв. метров офисных помещений класса В. Кроме того, там расположены рестораны, кафе и художественная галерея. Долгое время «Гостиный Двор» принадлежал структурам московской мэрии, но к 2014 году перешел в частные руки. Сейчас собственником комплекса является АО «Ильинское подворье».

Ранее источники РБК в околокремлевских кругах назвали возможных доверенных лиц Путина на предстоящих выборах. По данным издания, в их число могут войти военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и другие, причем по сравнению с 2018 годом состав обновится примерно на 40%.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года, в том числе на новых российских территориях. О своем намерении принять в них участие Владимир Путин сообщил командиру батальона «Спарта» Артему Жоге, который впоследствии вошел в инициативную группу по выдвижению кандидатуры действующего президента.

Членами этой группы также являются худрук Театра им. Табакова и актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина, олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и другие. Первое заседание состоялось 9 декабря, второе запланировано на 16 декабря и должно пройти в московском парке «Зарядье».