Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах в 2024 могут стать военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и другие, утверждают близкие к Кремлю источники РБК.

По их словам, состав доверенных лиц действующего главы государства на предстоящих выборах обновится приблизительно на 40% по сравнению с избирательной кампанией 2018 года.

В числе тех, кто также может быть включен в список доверенных лиц Путина, источники РБК назвали главу Театрального института им. Щукина Евгения Князева, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, худрука и главного дирижера оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

Кроме того, в список предположительно войдут представители Комитета семей воинов Отечества и госфонда «Защитники Отечества». Обе этих организации были созданы после начала российской военной операции на Украине, фондом руководит жена кемеровского губернатора Анна Цивилева.

«Конкурирует сам с собой». Что пишут западные СМИ о выдвижении Путина на новый срок

Один из источников РБК утверждает, что в число доверенных лиц Путина войдут некоторые участники инициативной группы по выдвижению его кандидатуры и представители волонтерского движения.

Эта группа провела первое заседание 9 декабря. В нее вошел командир батальона «Спарта» Артем Жога, которому Путин сообщил о своем решении баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Кроме того, членами инициативной группы стали худрук Театра им. Табакова и актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина, олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и другие. Предполагается, что в расширенном составе группа соберется 16 декабря в парке «Зарядье».

Выборы президента в России пройдут 15-17 марта 2024 года, в том числе на новых российских территориях.