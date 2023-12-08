Владимир Путин 8 декабря в ответ на просьбу российских военных согласился баллотироваться на пятый президентский срок. Зарубежные СМИ считают, что в отсутствие «достойного преемника» действующий российский лидер «наверняка победит», и его правление станет одним из самых продолжительных в российской истории. Как западные издания оценили решение Путина, — в обзоре RTVI.

Заявление Путина 8 декабря положит начало кампании, которая, как ожидается, «приведет к еще одной победе» российского президента, пишет NYT.

Хотя «в исходе выборов сомнений нет», они имеют большее значение, поскольку пройдут впервые с начала военной операции на Украине, отмечает издание. В последние месяцы конфликт «не занимал существенного места» в публичных выступлениях Путина, что наблюдатели считают преднамеренной стратегией, пишет газета.

По мнению аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Николая Петрова*, по сути, российский президент «конкурирует сам с собой — с более молодым Путиным».

«Для него важно показать, что он находится не в худшем положении, чем 25 лет назад», — считает эксперт.

Агентство тоже считает, что Путин «наверняка победит», в том числе потому, что у него нет «достойного преемника».

Оппозиция заявляет об «имитации демократии» и прогнозирует, что против действующего президента выдвинутся «не представляющие угрозы кандидаты», пишет Reuters. Сторонники Путина ссылаются на результаты опросов, согласно которым рейтинг одобрения действий президента превышает 80%. По их словам, Путин вернул порядок и влияние, которое Россия утратила после распада СССР.

«Хотя Путин, возможно, не столкнется с реальной конкуренцией на выборах, он сталкивается с самым серьезным набором проблем» со времен первого президента СССР Михаила Горбачева, считает Reuters. В числе этих вызовов агентство называет «крупнейшую после Карибского кризиса 1962 года» конфронтацию с Западом и санкции, а также напоминает о неудавшемся мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

При этом агентство отмечает, что Запад, в свою очередь, не смог достичь своих целей: «победить Россию на поле боя, изгнать российские войска из Украины и разжечь оппозицию Путину».

The Guardian

Выдвижение Владимира Путина было ожидаемым, а его результат «не вызывает особых сомнений», пишет британская газета. Издание напоминает, что российская конституция позволяет действующему президенту избираться еще на два срока ― до 2036 года.

Если он останется у власти до этого времени, его срок пребывания в должности превысит срок правления Иосифа Сталина и сделает Путина самым долгоправящим российским лидером со времен Российской империи, отмечает Guardian.

Газета также обращает внимание, что мартовские выборы президента будут первыми с начала военной операции на Украине, и впервые пройдут в присоединенных регионах (официально ЦИК пока не объявлял о выборах президента на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, решение должно быть принято не позднее 12 декабря, — прим. RTVI).

По мнению аналитиков, на которых ссылается Guardian, тот факт, что Путин заявил о выдвижении перед военнослужащими, указывает на его желание «связать военную операцию со своей кампанией по переизбранию».

«Он хочет продемонстрировать, что большинство россиян поддерживают [военные действия]», — считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Андрей Колесников*.

Грядущие президентские выборы также призваны дать элитам сигнал, что «Путин по-прежнему твердо контролирует страну», предполагают опрошенные изданием аналитики.

Новое выдвижение Путина ожидалось с 2020 года, когда были инициированы поправки к Конституции России, позволяющие ему потенциально оставаться у власти до 2036 года, пишет газета.

«Это заявление предполагает, что <…> Путин не покинет свой пост в обозримом будущем и, возможно, даже при жизни», ― предполагает WP.

Издание сравнивает продолжительность правления российского лидера со сроками нахождения у власти президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого (с 1979 года), президента Камеруна Поля Бийи (с 1982 года) и лидера Уганды Йоверы Кагуты Мусевени (с 1986 года). Среди лидеров бывших советских республик дольше Путина на своих постах находятся президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (оба — с 1994 года), пишет WP.

* Николай Петров, Фонд Карнеги за международный мир и Андрей Колесников признаны Минюстом России иноагентами