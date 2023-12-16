В киноконцертном зале московского парка «Зарядье» завершилось собрание избирателей, по итогам которого было принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, сообщают «Ведомости».

В ходе собрания было проведено голосование, участники которого единогласно выступили в поддержку участия действующего президента в очередных выборах главы государства, запланированных на 15-17 марта 2024 года.

После голосования входящий в группу избирателей певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил гимн Российской Федерации, и на этом собрание завершилось.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что после завершения всех процедур, связанных с самовыдвижением Путина, будет сформирован его предвыборный штаб. Ранее источники РБК сообщали, что он, как и в ходе избирательной кампании 2018 года, расположится в Гостином дворе.

Ранее сегодня СМИ опубликовали фото буклетов со списком «Команды Путина», в которую вошли военкоры, деятели культуры и искусства, спортсмены, политики и общественники. В частности, в списке фигурируют:

певицы Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Долина, Полина Гагарина,

режиссер Никита Михалков,

актеры Иван Охлобыстин, Владимир Машков, Михаил Мамаев,

руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев,

писатель Захар Прилепин,

военкоры Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и сербский доброволец Деян Берич,

олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Навка и Евгений Плющенко,

принявший российское гражданство американский боец ММА Джеффри Уильям Монсон,

врач-кардиохирург, академик РАН и РАМН Леонид Бокерия,

председатель народного совета ДНР Артём Жога.

Несколько дней назад околокремлевские источники сообщили РБК, что доверенными лицами Путина на президентских выборах в 2024 могут стать военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и другие.