Стал известен список участников «команды Владимира Путина» на предстоящих выборах президента России: в него вошли в том числе режиссер Никита Михалков и писатель Захар Прилепин. Список приводит 16 декабря газета «Известия».

Кроме того, участниками «команды Путина» стали:

Надежда Бабкина;

Полина Гагарина;

Лариса Долина;

Татьяна Навка;

Евгений Плющенко;

Леонид Бокерия и десятки других известных артистов, спортсменов и политиков.

Судя по буклетам, фото которых публикует РИА Новости, участниками «команды Путина» стали и военкоры: Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и сербский доброволец Деян Берич. Корреспонденты агентства предположили, что список не полный.

Как отметили «Известия», 16 декабря проводится собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в Центризбирком для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, как в предыдущие годы, а в качестве самовыдвиженца. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, предвыборный штаб Путина как кандидата на выборы будет сформирован после завершения всех процедур его самовыдвижения.

«Формирование штаба пойдет после всех организационных процедур, [собрание] инициативной группы пройдет, сдадут все документы в ЦИК, собственно после этого [начнется процесс]», — рассказал Турчак (цитата по ТАСС).

Путин уже четырежды избирался на пост президента России. В качестве самовыдвиженца он баллотировался в 2004 и 2018 годах, а в 2012 году был кандидатом от партии «Единая Россия».

О планах идти на пятый президентский срок Путин объявил 8 декабря, после того как с соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР и командир отряда «Спарта» Артем Жога. В субботу, 16 декабря, в московском концертном зале «Зарядье» проходит собрание группы избирателей по выдвижению Путина.

Несколько дней назад околокремлевские источники сообщили РБК, что доверенными лицами Путина на президентских выборах в 2024 могут стать военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и другие.

Впоследствии стало известно, что избирательный штаб Путина будет работать в Гостином дворе, как и в ходе предвыборной кампании 2018 года.

В 2024 году президентские выборы в России впервые будут многодневными. Центральная избирательная комиссия постановила проводить голосование в течение трех дней — с 15 по 17 марта.