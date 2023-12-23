Партия КПРФ поддержала выдвижение Героя труда и депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, сообщил РИА Новости депутат Парфенов. ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина указал, что Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты ориентировочно 27 декабря.

Решение было принято XIII съезде партии, который проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.Выдвижение Харитонова Зюганов объяснил «блестящим опытом» депутата. «Наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит», — подчеркивал лидер партии.

Также кандидатуру Харитонова поддержали депутаты Нина Останина и Олег Смолин. По словам последнего, «Харитонов — родом настоящий сибиряк. Знает Сибирь. Избирался в Госдуму от Краснодара — знает юг. Возглавляет комитет по Дальнему Востоку — знает восток».

Председатель кадровой комиссии при президиуме КПРФ Николай Сапожников подчеркнул, что у Харитонова «есть все качества для того, чтобы быть кандидатом в президенты России», в том числе благодаря тому, что «он народный депутат в полном смысле этого слова».

«Мы 20 лет работали с ним в Государственной Думе, и все его выступления носили исключительно созидательный характер. Его поддерживают женщины. Наших кандидатов вообще женщины поддерживают», — передает слова Сапожникова корреспондент RTVI.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал решение пленума ЦК КПРФ рекомендовать депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента России «не самым удачным», указывает Daily Storm. При этом Удальцов отметил, что влиять на это решение не может, потому что не является членом КПРФ.

Высокопоставленный член партии в разговоре с Daily Storm заявил, что выдвижение Харитонова в качестве кандидата в президенты от КПРФ стало новостью и для некоторых коммунистов. В то же время он подчеркнул, что партия доверяет опыту Геннадия Зюганова, поэтому не ставит его решения под сомнения.

«По Харитонову у меня у самого вопросы, но я ни в коем случае обсуждать их не имею права. Была кадровая комиссия, сели, обсудили, подумали. Но с моей точки зрения, можно было двигать молодых», — указал собеседник Daily Storm.

Сам Зюганов в ходе съезда объяснил, что молодые кандидаты на выборах президента не нужны, потому что без опыта невозможно «решить ничего» в условиях военной операции на Украине. « Мне говорят: Вам нужны все молодые. Я отвечаю: В решающую минуту молодые не справлялись ни разу. Когда Сталин принимал парад, ему было за 60 лет. Черчиллю было столько же, Рузвельту тоже. Они справились!» — заявил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил выдвинуть Николая Харитонова на пост президента России 22 декабря, писали «Ведомости». Издание отмечало, что решение будет принято на съезде партии 23 декабря. Помимо Харитонова обсуждались и другие кандидатуры, в числе которых Зюганов, первые зампреды ЦК Юрий Афонин и Иван Мельников, зампреды ЦК Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, а также Владимир Кашин, отмечали «Ведомости».

Николаю Харитонову 75 лет. Эти президентские выборы для него станут вторыми — он уже участвовал в них в 2004 году, тогда Харитонов смог получить 13,69%. В 90-е Харитонов занимал пост директора совхоза в Новосибирской области, позднее был избран депутатом РСФСР и членом фракции «Аграрный союз». Кроме того, Харитонов был одним из основателей Аграрной партии России, из которой он вышел в 2007 году. После этого Харитонов вступил в КПРФ.

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК.