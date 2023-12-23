Центризбирком по итогам состоявшегося 23 декабря заседания отказал бывшему депутату Ржевской городской думы Екатерине Дунцовой в регистрации инициативной группы для ее выдвижения кандидатом на президентские выборы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Ateo Breaking, который, как поясняла сама Дунцова, занимается продвижением ее кампании.

В качестве причины отказа названы «ошибки в документах», пакет которых Дунцова подала на рассмотрение 20 декабря. В частности, ЦИК указал на «ряд ошибок», совершенных нотариусом при регистрации Дунцовой. Еще одна ошибка, как заявили сотрудники Центризбиркома, заключается в разном написании отчества одной из участниц инициативной группы: она названа Валериевной и Валерьевной.

Кроме того, на заседании были продемонстрированы подписи членов инициативной группы избирателей, которые Центризбирком счел «сомнительными». Среди них в видеотрансляции показали подпись в виде кошачьей мордочки. Ее автор впоследствии подтвердил, что действительно так расписывается, и в качестве доказательства предъявил свой паспорт.

«Вы женщина молодая, у вас все впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс», — обратилась к Дунцовой председатель ЦИК России Элла Памфилова, закрывая заседание.

Дунцова заявила, что отказ ЦИК — это не конец, и пообещала сегодня же оспорить его в Верховном суде. «Решение это не основано на законе, все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России, и никакие перечисленные недостатки таковыми не являются», — утверждает политик.

Она также обратилась к партии «Яблоко», попросив выдвинуть ее кандидатом в президенты, поскольку провести еще одно собрание инициативной группы ей не удастся по срокам.

«Уже более 200 тысяч россиян выразили готовность прийти поставить подпись в поддержку моего выдвижения, оставив контакты на моем сайте. У меня есть команда, на данный момент подготовлено открытие Центров сбора подписей в 42 регионах, и мы продолжаем эту работу. Я готова взять на себя все технические и организационные вопросы съезда, если вы окажете мне доверие», — заверила Дунцова.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский в ответ на просьбу прокомментировать обращение Дунцовой заявил: «Мы ее не знаем». Об этом в своем телеграм-канале написал член федерального бюро и зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Оказать Дунцовой поддержку пообещал муниципальный депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, который будет выдвигаться кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы».

«Во-первых, я буду помогать ей судиться, потому что надо судиться. Верховный суд должен в течение пяти дней рассмотреть этот отказ. У меня, как вы понимаете, опыт судов — наверное, ни у кого такого нет по выборам. <…> Буду помогать. Ну мы и собирались помогать — подписи собирать, потому что у меня штабы уже более-менее развернуты, а у них пока еще нет», — сказал Надеждин журналистам после заседания ЦИК.

Ранее Дунцова рассказала RTVI, что после объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы начала получать угрозы, но обращаться из-за них в правоохранительные органы не собирается. Она также выразила уверенность в том, что в России необходима сменяемость власти, чтобы не было «четкой вертикали» и «ручного управления», поскольку оно отбивает у людей «желание принимать участие в развитии гражданского общества».

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК.

ЛДПР на съезде выдвинула кандидатом своего лидера Леонида Слуцкого. Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть депутата Госдумы Николая Харитонова. Политсовет партии «Гражданская инициатива» одобрил выдвижение муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина.

О желании баллотироваться в президенты также заявлял бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который находится в СИЗО. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский говорил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и соберут 10 млн подписей за его выдвижение.