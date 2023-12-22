Бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, которая подала в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты, рассказала, почему не критикует действующего главу государства Владимира Путина. Свою позицию она объяснила в программе RTVI «Что это было».

«Можно критиковать политику сегодняшней власти, можно критиковать определенные законы, принятые решения. Но как критиковать политика федерального уровня, не являясь достаточно опытным, во-первых, в этом плане?

Наверное, это осознанное решение в плане того, чтобы не переходить на личности. Когда меня спрашивают про конкретных политиков, я не делаю никаких выводов, потому что я лично с ними не знакома, мотивацию принятия тех или иных решений тоже не знаю», — пояснила Дунцова.

Она добавила, что может обсуждать конкретные решения.

«Часто говорю, что сменяемость власти у нас должна быть. Не должно быть четкой вертикали власти, это приводит к ручному управлению, про которое очень любят все говорить. Но у этого ручного управления есть обратная сторона — это отсутствие желания у людей как-либо принимать участие в развитии гражданского общества, потому что они видят, что за них это решение принимается, им не хочется, соответственно, активность проявлять», — сказала собеседница RTVI.

По ее словам, это касается и выборов, поскольку граждане «не идут на выборы, предполагая, что за них и так все решено».

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК.

ЛДПР на съезде выдвинула кандидатом своего лидера Леонида Слуцкого. Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть депутата Госдумы Николая Харитонова. Политсовет партии «Гражданская инициатива» одобрил выдвижение муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина.

О желании баллотироваться в президенты также заявлял бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который находится в СИЗО. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский говорил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и соберут 10 млн подписей за его выдвижение.