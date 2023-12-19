ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента, передает корреспондент RTVI со съезда партии.

«Мы достойно продолжаем дело величайшего политика современной России — Владимира Жириновского. Он видел ЛДПР второй политической партией Россией, что и происходит и сейчас. Мы избавились от тех, кто считать себя большим наследником Жириновского, чем все остальные. На кого председатель партии не смог полагаться по своим причинам», — сказал Слуцкий.

За главу ЛДПР путем тайного голосования проголосовали 106 из 108 делегатов, которые присутствовали на съезде. С предложением выдвинуть его на выборы президента ранее выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщают «Ведомости», в бюллетень для голосования был включен только Слуцкий, других кандидатов предложено не было.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, самовыдвижение — до 27 декабря 2023-го.

Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. О планах баллотироваться он объявил 8 декабря.

Как писал РБК, доверенными лицами Путина на выборах станут, в частности, военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, а также режиссер Никита Михалков, певец Shaman (Ярослав Дронов), дирижер Валерий Гергиев. По данным издания, предвыборный штаб Путина, как и на предыдущих выборах в 2018 году, будет находиться в Гостином дворе.

О выдвижении в качестве кандидата в президенты также объявил бывший депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский говорил, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.