Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок приема и проверки подписных листов, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты России. Об этом говорится в телеграм-канале комиссии.

Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, причем на один субъект из них должно приходиться не более 7,5 тыс. Кандидатам, которые идут от политической партии, нужно собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей. Лимит для одного субъекта в данном случае составляет 2,5 тыс.

Кроме того, если сбор подписей осуществляется среди россиян, постоянно проживающих за пределами России, то общее число подписей не должно составлять более 7,5 тыс. для самовыдвиженцев и более 2,5 тыс. для выдвигаемых от партии, указали в ЦИК.

Подписные листы вместе с другим документами кандидаты смогут подать в ЦИК в период с 27 декабря 2023 года по 31 января 2024 года. В последний день — не позднее 18:00.

Кто планирует участвовать в выборах

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. 8 декабря он объявил о планах баллотироваться, а 18 декабря подал в ЦИК документы. Сопредседателями предвыборного штаба Путина стали актер Владимир Машков, главный врач московской горбольницы №52 Марина Лысенко и спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога.

На выборы президента публично выдвинули свои кандидатуры, в частности: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, находящийся в СИЗО экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), депутат совета депутатов подмосковного города Долгопрудный Борис Надеждин, а также журналистка и экс-депутат Ржевского горсовета Екатерина Дунцова. ЦИК отмечал, что к 20 декабря в комиссию поступили заявки от 16 претендентов.

О своих намерениях участвовать в президентских выборах заявлял основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В эфире RTVI он говорил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и соберут за него 10 млн подписей (т.е. 10% от общего числа россиян с правом голоса). В этом случае будет очевидно, что есть запрос общества на такого кандидата как он, объяснял Явлинский.

22 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил выдвинуть на пост президента России Героя труда и депутата Госдумы Николая Харитонова, пишут «Ведомости». Решение, по данным издания, будет принято на съезде партии, который пройдет 23 декабря. Помимо Харитонова обсуждались и другие кандидатуры, в числе которых Зюганов, первые зампреды ЦК Юрий Афонин и Иван Мельников, зампреды ЦК Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, а также Владимир Кашин, отмечают «Ведомости».