В Гостином дворе в Москве открылся избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина. Сопредседателями штаба стал народный артист России Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также спикер парламента ДНР Артем Жога. Что известно об их деятельности и как они связаны с Путиным — в материале RTVI.

Владимир Машков

Актер театра и кино, народный артист России Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле в семье театральных деятелей. В начале 1980-х годов поступал на отделение биологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, но, изменив решение, через год поступил в Новосибирское государственное театральное училище. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ, учился на курсе Олега Табакова и вошел в труппу его театра.

С 1992 года Машков стал также и одним из режиссеров Театра Табакова. В кино дебютировал в 1989 году в фильме «Зеленый огонь козы».

В начале 2000-х годов Машков снялся в целой серии голливудских фильмов: «Танцы в «Голубой игуане», «15 минут славы», «Американская рапсодия», «В тылу врага». Актер неоднократно становился победителем самых престижных театральных и кинопремий: «Ника» (1998, 2011), «Золотой орёл» (2009, 2011, 2019) и «ТЭФИ» (2008).

С мая 2018 года он занимает должность руководителя Московской театральной школы Олега Табакова.

Владимир Машков неоднократно выступал на партийных мероприятиях «Единой России». В 2020 году был членом комиссии по разработке поправок к Конституции, а на думских выборах-2021 входил в московский список единороссов под десятым номером, но отказался от мандата.

В 2022 году Машков поддержал признание Луганской и Донецкой народных республик, а также выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма. По инициативе артиста на фасаде нового здания Московского театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади по согласованию с мэрией Москвы была вывешена огромная буква Z в виде георгиевской ленты в знак поддержки российской спецоперации на Украине.

Марьяна Лысенко

Главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко родилась в столице 26 февраля 1970 года. Ее мать инженер, а отец — журналист и деятель российского телевидения.

Она является профессором кафедры общей терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, опубликовала более 30 научных работ. Лысенко прославилась как один из главных борцов с коронавирусом, за работу во время пандемии она получила звание Героя Труда.

На выборах в Госдуму в 2021 году главврач была второй в списке «Единой России» по Москве после мэра Сергея Собянина, однако от мандата отказалась. На собрании инициативной группы Лысенко вспоминала, как Путин одним из первых побывал в «красной зоне» для больных COVID-19.

В ноябре 2021 года указом Путина она была включена в члены Совета по общественному телевидению, а затем избрана его председателем вместо Виталия Игнатенко, пообещав продолжить дело своего отца — основателя ОТР.

Артем Жога

Председатель народного совета ДНР Артем Жога родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До начала военной операции на Украине он занимался бизнесом.

В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Владимир Жога был назначен на пост комбатом, а его отец был назначен начальником штаба батальона.

5 марта 2022 года Владимир получил смертельное ранение в бою в Волновахе. После гибели сына, Артема назначили командиром «Спарты». В мае 2023 года Путин передал звезду Героя России Артему, которой был посмертно награжден Владимир.

В 2023 году Жога вступил в партию «Единая Россия» и был избран членом Народного Совета Донецкой Народной Республики. 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России Жога обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок. Тогда президент официально подтвердил, что будет баллотироваться на выборы в 2024 году.