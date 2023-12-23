Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет принимать участие в выборах президента России в 2024 году. Об этом он сам заявил в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», сообщив, что партия, «скорее всего», не станет выдвигать своего кандидата.

По словам Явлинского, «все закончено», и второй части съезда «Яблока» не будет, поскольку партия не видит в этом смысла. Не планирует партия выдвигать и Екатерину Дунцову, которой ЦИК 23 декабря отказал в регистрации инициативной группы из-за «ошибок в документах».

Получив отказ, Дунцова пообещала оспорить его в Верховном суде и обратилась к руководству «Яблока» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на президентские выборы. «Мы ее не знаем», — прокомментировал это обращение Явлинский.

Срок выдвижения кандидатов в президенты России от политических партий истекает 1 января 2024 года, самовыдвиженцев — 27 декабря 2023 года. Теоретически «Яблоко» могло обсудить кандидатуру своего претендента на участие в президентских выборах на съезде, который проходил в Подмосковье в начале декабря, но этот вопрос даже не значился в повестке дня.

Явлинский, выступая на съезде, заявил, что готов участвовать в выборах президента, если партии удастся собрать подписи 10 млн россиян в качестве «предварительной поддержки» его выдвижения. Он отмечал, что сбор подписей «идет, мягко говоря, спокойно» и будет продолжаться еще две недели.

По словам политика, если бы партии удалось собрать сопоставимое с 10 млн количество подписей избирателей, то ей уже «0,3% [голосов] по итогам [выборов] не напишут». В таком случае Явлинскому «придется участвовать» в выборах президента, говорил он сам однопартийцам.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах заявили действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и бывший депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин, которого выдвинет «Гражданская инициатива».

КПРФ выбрала партийным кандидатом главу думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, а «Справедливая Россия — За правду» поддержала выдвижение Путина. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число потенциальных кандидатов в президенты на 23 декабря достигло 29 человек.