Судья Верховного суда России Олег Нефедов утвердил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы по выдвижению бывшего депутата Ржевской городской думы Екатерины Дунцовой в президенты. Об этом политик сообщила в своем телеграм-канале. В то же время она сообщила, что создает собственную партию.

На заседание суда пришли около 20 сторонников Дунцовой, которые участвовали в заседании инициативной группы, передает «Осторожно, новости». Как сообщает телеграм-канал, они «удивились», что «их мнение ЦИК в итоге не учел». Сама Дунцова просила судью отнестись к ситуации «без формализма».

«Ошибки, как мы видели, носят технический характер и системный, они не представляют из себя ошибки как таковые. <…> Я понимаю, что это с формальной точки зрения можно расценивать как ошибку, но установить кто это, понять, что это действительно данный гражданин, где он работает, дату его рождения, исходя опять же из тех данных, которые у ЦИК имеются, вполне возможно», — сказала экс-депутат.

Как ЦИК обосновал отказ

Екатерина Дунцова сообщила о подаче иска к Центризбиркому 25 декабря. Она требовала отменить отказ в регистрации инициативной группы для ее выдвижения кандидатом на президентские выборы 2024 года. ЦИК объяснил отказ «рядом ошибок», которые встречались в поданных политиком документах. В комиссии утверждали, что они были сделаны нотариусом при регистрации Дунцовой. Кроме того, ЦИК назвал подписи членов инициативной группы сомнительными.

Как писала Дунцова, в письменном обосновании Центризбиркома говорилось, что «группа избирателей не была создана», а при вынесении решения ЦИК сослался на докладную записку своего сотрудника, присутствовавшего на собрании инициативной группы. В свою очередь, экс-депутат настаивала на том, что использование такого документа «законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может».

Дунцова утверждала, что решение Центризбиркома «не основано на законе», а заявления об ошибках в данных избирателей, озвученные на заседании ЦИК, «тоже едва ли обоснованы».

Об угрозах, которые поступают Дунцовой после объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, — в материале RTVI.

Партия Дунцовой

После того, как Верховный суд утвердил решение о недопуске Дунцовой до выборов, она заявила, что «в ближайшее время» создаст собственную партию.

«Сегодня нет партии, которая бы представляла наши интересы. Которая транслировала бы одновременно ценности «за мир», но при этом еще и отстаивала их», — говорится в сообщении в телеграм-канале политика.

По ее словам, это «не будет партия Екатерины Дунцовой, это будет партия всех [сторонников]».

Среди прочего, Дунцова заявила, что в случае допуска до выборов муниципального депутата из подмосковного Долгопрудного Бориса Надеждина, ее команда намерена оказать ему помощь в сборе подписей.