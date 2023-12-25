Бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова подала иск в Верховный суд к Центризбиркому с требованием отменить отказ в регистрации инициативной группы для ее выдвижения кандидатом на президентские выборы 2024 года. Об этом политик сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Дунцовой, Верховный суд вынесет решение до 29 декабря. По данным SOTA, заседание состоится в среду, 27 декабря.

«У нас будет возможность убедиться, осталось ли что-то от правового государства в нашей стране. Если да, то мы непременно выиграем суд и продолжим кампанию, как и планировали! <…> Друзья, я не сдаюсь, спасибо вам большое за поддержку!» — написала она.

ЦИК вынес отказ в регистрации инициативной группы для выдвижения Дунцовой на выборы президента 23 декабря. В качестве причины такого решения Центризбирком назвал «ошибки в документах», поданных политиком. В частности, ЦИК указал на «ряд ошибок», совершенных нотариусом при регистрации Дунцовой, а также на «сомнительные» подписи членов инициативной группы избирателей. В результате экс-депутата не допустили до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

Как писала Дунцова, в письменном обосновании Центризбиркома говорилось, что «группа избирателей не была создана». Она отметила, что при вынесении решения ЦИК сослался на докладную записку своего сотрудника, присутствовавшего на собрании инициативной группы. По словам бывшего депутата, использование такого документа «законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может».

Дунцова выразила мнение, что решение Центризбиркома «не основано на законе», а заявления об ошибках в данных избирателей, озвученные на заседании ЦИК, «тоже едва ли обоснованы».

«Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены. А главное, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса — у ЦИКа полномочий по их проверке или перепроверке нет», — добавила она.

Ранее Дунцова рассказала RTVI, что после объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы начала получать угрозы, но обращаться из-за них в правоохранительные органы не собирается.