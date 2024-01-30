Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке, сообщает РИА Новости. По его словам, россиянам и всем политическим силам необходимо «объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина».

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — сказал Бабурин после представления в Центризбирком собранных им подписей избирателей.

По словам политика, «нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно».

Сергей Бабурин с 2011 года возглавляет «Российский общенародный союз». До этого, в 1994-2007 годах был депутатом Госдумы. В 2018 году Бабурин принимал участие в президентских выборах и сумел набрать 0,65 % голосов избирателей.

29 января ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом. До этого комиссия зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта.