Центризбирком выявил «ошибки, которые вызывают удивление» в подписных листах, представленных политиками Борисом Надеждиным и Сергеем Малинковичем для регистрации кандидатами в президенты России. Об этом заявил на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев.

По его словам, проверка подписей за Малинковича завершается, а за Надеждина ― находится «в самом разгаре». Булаев отметил, что ЦИК при проверке подписей взаимодействует с Главным управлением по вопросам миграции МВД и Главным информационно-аналитическим центром МВД.

По словам Булаева, «такая большая работа», как сбор 100 тыс. подписей, «конечно, никогда не идет без ошибок».

«Есть ошибки, которые вызывают удивление. Когда какая-то неточность в описании, ЦИК по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал Булаев.

Он не уточнил, в чьих именно подписных листах были обнаружены подписи умерших людей. Булаев предложил пригласить Надеждина и Маленковича на заседание рабочей группы ЦИК 5 февраля и представить им протоколы о выявленных замечаниях при проверке подписей и документов.

Борис Надеждин, комментируя сообщения о «мертвых душах» в своих подписных листах предложил обращаться к экзорцисту.

«Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту», — заявил политик в своем телеграм-канале.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдали в ЦИК подписи в свою поддержку 28 января. Надеждин отмечал, что его штаб собрал 105 тыс. подписей. В процессе сбора он говорил, что в Центризбирком нужно подать «идеальные подписи, к которым нельзя придраться».